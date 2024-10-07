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偷拍女同事如廁1年！變態男公司廁所裝針孔攝像機 1舉動遭揭劣行

香港01／ 撰文：桃樂斯
馬來西亞有男子於公司廁所安裝針孔攝像機，偷拍同事如廁長達1年。 示意圖／ingimage
馬來西亞有男子於公司廁所安裝針孔攝像機，偷拍同事如廁長達1年。 示意圖／ingimage

馬來西亞發生職場偷拍事件。當地有男子屢借早到公司上班之便，於公司廁所的水管安裝針孔攝像機，偷拍同事如廁達1年。直至近日公司水泵出現異常，有員工打開維修孔檢查時，天花板突然掉下異物，眾人驚悉是針孔攝影機，隨即報警求助。

針孔攝影機記憶卡顯示，除了有多名女同事被偷拍如廁外，亦有疑犯在安裝，或更換記憶卡時無意被拍下鏡頭，警方於是將涉事男子帶返警局協助調查。疑犯被捕後對其犯罪行直認不諱，同時承認家中藏有其他不雅錄影片段；目前案件仍在調查中。

公司廁所偷裝針孔攝影機

綜合馬來西亞媒體報導，當地有男子分別於公司2個廁所安裝針孔攝影機，並藏於天花板維修孔內，以偷拍同事如廁。事發於9月30日（周一）下午，砂拉越州（Sarawak）一家公司因水泵出現異常狀況，有員工遂打開位於辦公室2樓，廁所上方的水管維修孔作檢查，突然天花板掉下異物，仔細查看驚悉是個針孔攝影機。

事發後，其中1名受害女同事的丈夫透露，眾人看到攝影機頭後，隨即檢查裡頭的記憶卡，發現除了有多名女士被偷拍如廁畫面外，亦有疑犯在安裝，或更換記憶卡時無意被拍下的鏡頭，繼而揭發犯案者身份。公司負責人進行內部調查後，鎖定疑犯所為，隨即前往警局報案。

疑犯對犯罪直認不諱

當地警方接報後迅速展開調查，於翌日前往疑犯住處，將其帶返警局進行盤問。警方指，疑犯為37歲華裔男子，在涉事公司工作逾10年，任職倉庫管理員，對方每天借由早到公司工作之便，在廁所水管安裝針孔攝影機，同時換走記憶卡，由於他將攝影機藏在天花板較隱蔽的維修孔內，故無人發現。疑犯被捕後對其犯罪行直認不諱，兼承認家中藏有其他不雅錄影片段；目前案件仍在調查中。

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文章授權轉載自《香港01》

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