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夏季海灘遭高溫炙烤！杜拜白天動輒破攝氏40度 夜間海灘受歡迎

中央社／ 杜拜6日綜合外電報導
阿拉伯聯合大公國沿海城市杜拜的海灘被夏季高溫炙烤，讓民眾難以接近，但這座城市採取在夜間開放海灘的創新解決辦法，且配備泛光照明燈，還有攜帶夜視雙筒望遠鏡的救生員。圖為杜拜夜間，人們在烏姆薩坤的海灘游泳。法新社
阿拉伯聯合大公國沿海城市杜拜的海灘被夏季高溫炙烤，讓民眾難以接近，但這座城市採取在夜間開放海灘的創新解決辦法，且配備泛光照明燈，還有攜帶夜視雙筒望遠鏡的救生員。圖為杜拜夜間，人們在烏姆薩坤的海灘游泳。法新社

阿拉伯聯合大公國沿海城市杜拜的海灘被夏季高溫炙烤，讓民眾難以接近，但這座城市採取在夜間開放海灘的創新解決辦法，且配備泛光照明燈，還有攜帶夜視雙筒望遠鏡的救生員。

法新社報導，一位官員表示，這個點子相當受歡迎，從去年以來已經有超過100萬人造訪過夜間海灘。杜拜位於全球最熱區域之一，氣候變遷更使當地氣溫再攀升。

現年32歲的穆罕默德（Mohammed）來自巴基斯坦，他說道：「日落之後，氣溫會在晚間下降，這真的很棒。」穆罕默德帶著孩子來享受大海，不用擔心波斯灣（Persian Gulf）的炙熱陽光。

杜拜約有370萬人口，對於當地居民而言，6月至10月的炎熱季節是一場年度考驗，氣溫經常超過攝氏40度，再加上高溼度，戶外活動嚴重受限。

杜拜現有的指定夜間海灘配備防鯊網，並以明亮的大型泛光燈照明。

這些海灘不僅有救生員駐守，在泛光燈照不到的地方，他們會用夜視雙筒望遠鏡注意跑到較遠水域的民眾。

當地官員也正測試人工智慧攝影系統，以用於偵測民眾是否遇難。

杜拜 氣候變遷 氣溫 高溫

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