M痘疫情嚴重…剛果民主共和國展開疫苗接種行動

法新社記者報導，M痘（Mpox，舊稱猴痘）疫情嚴重的剛果民主共和國，今天在東部城市果瑪（Goma）展開疫苗接種作業。

由於在這個幅員遼闊、基礎設施匱乏的中非國家運送疫苗有後勤上的困難，原定2日展開的接種行動延遲了3天。

第1批疫苗是針對醫護人員接種，之後將於7日起針對東部的一般民眾施打。這波疫情就是從一年前在東部爆發。

第1位接種疫苗的穆哈維（Jeannine Muhavi）告訴記者：「身為醫生，我在前線，常與病人接觸…我想保護自己。」

世界衛生組織（WHO）在X平台貼文指出，這次疫苗接種作業，「是正在進行的疫情控制工作和保護生命的重要措施」。

剛果民主共和國迄今收到26萬5000劑疫苗，其中包括美國和歐洲聯盟（EU）的捐贈，目前還在等待法國、日本和美國承諾的數百萬劑疫苗抵達。