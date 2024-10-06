日本恐成「熊熊星球」？熊於日本活動範圍增 若擱置不管2050年將占據城市

日本過去40年熊活動範圍已倍增到超過日本國土面積的6成，部分大城市也經常被目擊到熊出沒。如果不採取任何對策，熊可能會在2050年占據城市，讓日本變成「熊熊星球」。

日本經濟新聞報導，位處危機「最前線」的東北地方，人類遭受熊攻擊的情況正以前所未見的最糟速度發展中。而因為人口減少荒廢的「里山」，也早已不再是僅有人類定居。

里山是日語，指的是「位於大自然與城市中間，由村落、農地、池塘等構成的地區」，可以看成是日本的田園風景。

2023年度，日本秋田縣發生了規模前所未見的人熊「強碰」，共有3723起人類目擊熊出沒案例，其中造成70人受傷。受害人數僅次於秋田縣的是岩手縣，共有49人受傷，這兩縣加總受傷人數超過日本全國數字的一半。

秋田縣政府亞洲黑熊被害對策支援中心人員近藤麻實對現況感到危機說，人類與熊的生活圈已經重疊，「我們目前被熊壓制，必須要把熊趕回山裡」。

談到為何熊出沒會增加到如此明顯程度，許多專家認為主要是「里山的衰退」。

里山過去一直有著區隔人類世界與熊棲息地的功能，因為熊是警戒心很強的動物，在人類活動頻繁時，熊即使下山經常馬上就返回山裡。

不過，隨著人口減少與高齡化等持續發展，日本從事農林業的人口大幅減少，甚至連獵人也變少。

秋田縣人口減少率已連續11年居日本各地之冠，今年7月時跌破90萬人，可以說是全日本最早發生人熊間「緩衝地帶」消失的地區。

分析日本政府環境省的數據得知，熊活動地區從1978年到2018年間已倍增到超過日本國土面積的6成，就連北海道札幌市及宮城縣仙台市等大城市，也經常被目擊到熊出沒。

森林綜合研究所東北支所動物生態遺傳組組長大西尚樹預測，2023年在東北地方發生的「超大量」熊出沒情況，未來在本州島各地發生的可能性很高。

作為因應大量熊出沒的對策，長野縣輕井澤町利用犬隻將熊趕回山裡；北海道斜里町宇登呂地區，則使用電氣柵欄保護人類活動的區域。

環境省今年4月將熊指定為「指定管理鳥獸」，並協助各地方政府採取對策。目前還推動修法準備，讓符合一定條件下，連在市區也能使用獵槍射擊熊。

日本人口減少的現況直到2050年都不會停止，加上高齡化也在加速中，可以想像生活在里山地區的人將愈來愈少。

專精森林生態學的秋田縣立大學教授星崎和彥說，僅靠里山的人們來解決熊出沒問題有其界限，「現在不採取行動的話，（熊出沒的）考驗將降臨在城市人們身上」。