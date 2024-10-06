九皇齋節泰國熱鬧登場 估可帶動上億泰銖消費

東南亞華人宗教盛事九皇齋節熱鬧登場，曼谷中國城耀華力路旁的攤販豎起象徵素食的「齋」字旗，信徒穿上白衣白褲到大小廟宇參拜。調查顯示，為期9天的節慶，估民眾消費上看45億泰銖。

九皇齋節是東南亞華人的道教節日，固定在每年的農曆9月初一到初九舉辦，今年落在國曆10月3日到10月9日，這場為期9天的慶典是東南亞華人圈的宗教盛事。

泰國華人聚集的地方如曼谷的中國城、普吉島（Phuket）或泰國南部的合艾（Hat Yai）都會看到商家掛起寫著「齋」字的黃色小旗子，信徒在齋節期間吃素並穿上白色衣服和褲子，到廟裡祈求平安。

泰國慶祝九皇齋節最出名也最熱鬧的地方莫過於普吉島，初一到初九期間，各大小宮廟會舉行過火、過橋和神明出巡儀式，過火和過橋儀式代表去除厄運。且信徒相信因為有神祇保佑，所以乩童過火時不會受到傷害。

普吉島九皇齋節最特別的在於神明出巡時，遊行隊伍中的乩童會在臉上穿過刀劍等尖銳物品，因為他們相信這是神明附體展現神威的一種方式。為期9天的節慶在初九晚上送神儀式後圓滿落幕。

曼谷的九皇齋節活動主要集中在以耀華力路（Yaowarat）為中心的中國城商圈，路邊攤販連續9天販賣齋食，不少觀光客駐足停留，信徒則會到中國城的廟宇上香參拜。

由於泰國政府從9月初開始執行1萬泰銖電子錢包的計畫，即政府發放1萬泰銖讓符合條件的泰國人消費，以刺激經濟流動。曼谷郵報（Bangkok Post）報導，商業部發言人維塔亞空（Wittayakorn Maneenetr）表示，預估這9天的節慶內，這個計畫可以刺激消費額達22億泰銖。

泰國商會大學校長塔納瓦（Thanavath Phonvichai）指出，他們一份調查顯示今年民眾在九皇齋節期間的消費應可達到45億泰銖，比去年同期略增1%。