日本川崎市出招搶故鄉納稅 退役小型公車當回禮

日本各地方政府競相端出「回禮」吸引民眾選擇該地作為「故鄉納稅」對象，神奈川縣川崎市政府為此推出相當特殊的故鄉納稅回禮，分別是退役小型公車及套裝健康檢查。

故鄉納稅是捐款給出生故鄉或想支持的地方政府的一種制度，捐款額度可減免現居地的地方政府住民稅，或獲得稅務單位的所得稅退稅優惠。

不僅如此，使用故鄉納稅捐款給地方政府，還能獲得相當於捐款金額30%以內的「回禮」。

日本朝日電視台報導，川崎市長福田紀彥面對市稅外流的危機，決定推出特殊的故鄉納稅回禮。他今年4月曾說，市稅因為故鄉納稅的流出金額逐年增加，儘管故鄉納稅已大大偏離初衷，「但我們將正式參與這場競爭」。

要獲得小型公車作為回禮的條件，包括捐款額1300萬日圓（約新台幣282萬元），及僅限住在川崎市以外的民眾。

除了小型公車，跟公車有關的回禮還包括公車前方的目的地顯示器、下車鈴按鈕，及公車站牌路線圖等。

朝日新聞報導，在日本故鄉納稅的各種「回禮」中，最受歡迎的屬未加工肉類或海鮮等「初級產品」，但在工業都市的川崎市很難取得，因此，川崎市政府一直在尋找別具魅力的回禮。

結果川崎市政府交通局注意到曾經上路的退役小型公車，雖然公車上的市府標誌已被去除，但配色等都維持現役時的外觀。

川崎市政府準備2輛小型公車作為回禮，車輛出廠年分為2011年度，里程分別是9萬1500公里及10萬800公里。

另外，川崎市政府醫院局也把市立醫院的套裝健檢等，拿來當成故鄉納稅回禮。市府財政局表示，「檢視市府內部後，發現擁有許多資源」。

雖然川崎市政府批評故鄉納稅已淪為各地方政府的「回禮競爭」，認為應該進行制度修正，但面對現實還是正式加入「回禮戰局」。