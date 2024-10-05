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日本「料理鐵人」評審服部幸應逝世 享壽78歲

中央社／ 東京5日專電

日本知名料理評論家、在1990年代經典節目「料理鐵人」中擔任評審的服部幸應4日在位於東京澀谷區、他擔任校長的服部營養專門學校倒下，緊急送往醫院後不治去世，享壽78歲。

服部幸應（本名染谷幸彥）1945年出生於東京豐島區，父親是日本首個營養師與廚師學校「服部學園」的創辦者服部道政（本名染谷榮）。

日媒Sponichi Annex報導，服部幸應畢業於立教大學，在昭和大學取得醫學博士學位。1977年起，他擔任服部營養專門學校的校長，長年推廣飲食教育。

2015年，服部幸應因為長年致力於飲食領域的貢獻，獲得法國總統授予「法國榮譽軍團勳章」。2020年，他因為培育大量飲食產業人才，以及在農林水產省的食育推進會議中擔任委員等功績，榮獲日本政府頒發旭日小綬章。

服部幸應也多次出現在電視節目中。他曾在1990年代經典節目「料理鐵人」中擔任解說，也曾作為挑戰者登場。此外，他也因為在「SMAPＸSMAP」、「愛的圍裙」等綜藝節目中擔任評論員而廣為人知。

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