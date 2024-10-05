秘魯發現600多年前兒童獻祭遺址 出土數十具遺骸「胸骨、肋骨有割痕」

考古學家近來在秘魯北部城鎮特魯希略（Trujillo）郊外一處空地挖掘出40多具兒童遺骸，他們被認為是600多年前獻祭儀式的犧牲品。

路透社報導，考古學家艾辛希奧（Julio Asencio）於發掘現場表示：「許多遺骸的胸骨有割痕，有些則在肋骨上。」

這位考古學家說道，每個孩子都被分開埋葬。附近還發現2名成人和9隻羊駝的遺骸，這些羊駝可能是用來象徵食物、衣物與交通工具的祭品。

艾辛希奧指出，這些遺骸有可能屬於當地的「奇穆文明」（Chimu），這個文明從西元8世紀至15世紀在秘魯北部地區居主導地位，之後被印加帝國（Inca）征服而滅亡。

歷史學家認為，這個族群可能曾在暴雨和洪災之後進行孩童獻祭儀式，試圖安撫他們所信仰的神靈。

科學家先前曾在附近發現另一處被認為是奇穆文明大規模獻祭的遺址，該地出土了140具兒童及數百隻羊駝的遺骸。這些孩童遺骸的胸骨和肋骨都有傷痕，據信是為了取出他們的心臟。

秘魯境內有數百處考古遺址，時間範圍涵蓋西班牙殖民時代之前的文化以及印加帝國。大約500年前，印加帝國版圖從現在的厄瓜多南部一直延伸到智利中部。