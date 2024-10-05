波士尼亞中部豪雨釀災 至少16人喪命

巴爾幹半島國家波士尼亞-赫塞哥維納相關當局告訴法新社，國內中部的亞布拉尼察地區近日降下豪雨，不僅釀成洪患淹沒城鎮，還引發土石流，截至今天當地至少已16人死亡。

亞布拉尼察（Jablanica）位於波赫首都塞拉耶佛（Sarajevo）西南方大約70公里處，這個地區似乎首當其衝遭受暴雨侵襲。

當地村莊下亞布拉尼察（Donja Jablanica）一位6旬居民表示：「好幾立方公尺大的巨石以及數千公噸的穢土殘骸，都沖入到我們的村莊。大約10棟房屋被毀，且有人員傷亡。」

當地媒體刊出的照片顯示，土石流沖上住宅屋頂，還有一座清真寺被淹沒到只剩下尖頂。

警方發言人馬里奇（Ljudevit Maric）告訴法新社，截至今天下午的數據指出，亞布拉尼察地區已經有16人喪命。

歐洲中部和東部上個月遭逢暴雨和強風，並引發大規模洪災，至少有24人死亡，許多城鎮與村莊都受災。