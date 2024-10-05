聽新聞
0:00 / 0:00
波士尼亞中部豪雨釀災 至少16人喪命
巴爾幹半島國家波士尼亞-赫塞哥維納相關當局告訴法新社，國內中部的亞布拉尼察地區近日降下豪雨，不僅釀成洪患淹沒城鎮，還引發土石流，截至今天當地至少已16人死亡。
亞布拉尼察（Jablanica）位於波赫首都塞拉耶佛（Sarajevo）西南方大約70公里處，這個地區似乎首當其衝遭受暴雨侵襲。
當地村莊下亞布拉尼察（Donja Jablanica）一位6旬居民表示：「好幾立方公尺大的巨石以及數千公噸的穢土殘骸，都沖入到我們的村莊。大約10棟房屋被毀，且有人員傷亡。」
當地媒體刊出的照片顯示，土石流沖上住宅屋頂，還有一座清真寺被淹沒到只剩下尖頂。
警方發言人馬里奇（Ljudevit Maric）告訴法新社，截至今天下午的數據指出，亞布拉尼察地區已經有16人喪命。
歐洲中部和東部上個月遭逢暴雨和強風，並引發大規模洪災，至少有24人死亡，許多城鎮與村莊都受災。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言