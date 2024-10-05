快訊

闊別9年！ 江蕙國慶晚會獻唱哽咽：真的很想在台上待久一點

國慶晚會致詞 賴總統：中華人民共和國不可能成為中華民國人民的祖國

歐洲驚魂記…嘉義旅行團遊克羅埃西亞遭丟包 被迫多付187萬才脫困

聽新聞
0:00 / 0:00

波士尼亞中部豪雨釀災 至少16人喪命

中央社／ 亞布拉尼察4日綜合外電報導
巴爾幹半島國家波士尼亞-赫塞哥維納相關當局告訴法新社，國內中部的亞布拉尼察地區近日降下豪雨，不僅釀成洪患淹沒城鎮，還引發土石流。圖／歐新社
巴爾幹半島國家波士尼亞-赫塞哥維納相關當局告訴法新社，國內中部的亞布拉尼察地區近日降下豪雨，不僅釀成洪患淹沒城鎮，還引發土石流。圖／歐新社

巴爾幹半島國家波士尼亞-赫塞哥維納相關當局告訴法新社，國內中部的亞布拉尼察地區近日降下豪雨，不僅釀成洪患淹沒城鎮，還引發土石流，截至今天當地至少已16人死亡。

亞布拉尼察（Jablanica）位於波赫首都塞拉耶佛（Sarajevo）西南方大約70公里處，這個地區似乎首當其衝遭受暴雨侵襲。

當地村莊下亞布拉尼察（Donja Jablanica）一位6旬居民表示：「好幾立方公尺大的巨石以及數千公噸的穢土殘骸，都沖入到我們的村莊。大約10棟房屋被毀，且有人員傷亡。」

當地媒體刊出的照片顯示，土石流沖上住宅屋頂，還有一座清真寺被淹沒到只剩下尖頂。

警方發言人馬里奇（Ljudevit Maric）告訴法新社，截至今天下午的數據指出，亞布拉尼察地區已經有16人喪命。

歐洲中部和東部上個月遭逢暴雨和強風，並引發大規模洪災，至少有24人死亡，許多城鎮與村莊都受災。

土石流 暴雨 豪雨

延伸閱讀

新北7艘船遭豪雨影響翻覆損壞 漁民哽咽：至少花70萬元維修

山陀兒颱風釀災…搶修慰勞金變禮券 台鐵產工批高層毫無誠意

影／金山昨日豪雨轟炸 長興宮遭土石流淹沒

日相石破與在野黨主席 分赴能登地震豪雨災區訪視

相關新聞

波士尼亞中部豪雨釀災 至少16人喪命

巴爾幹半島國家波士尼亞-赫塞哥維納相關當局告訴法新社，國內中部的亞布拉尼察地區近日降下豪雨，不僅釀成洪患淹沒城鎮，還引發...

植物肉產品標示肉排爭議 歐盟法院推翻法國禁令

法國政府為保護畜牧業者，先前頒令禁止植物肉製造商以「肉排」或「香腸」等字眼稱呼自家產品，但歐洲聯盟法院今天推翻法國這項禁...

賓大新研究 金錢買得到快樂 沒有「幸福感停滯點」

最新研究顯示，即使家庭年收入超過50萬元，再多的收入也會顯著提升幸福感。

妙齡女子遭掃把插下體虐殺！9個月大女兒染血伴屍 警揭心寒內情

巴西發生恐怖謀殺案。1名24歲人母被發現伏屍家中，屋內血跡斑斑，其9個月大的女兒身上染血，伴在媽媽屍體旁，幸經檢查後證實沒有受傷。警方調查後得知女死者有吸毒習慣，不排除案件與毒品有關。據了解，女死者遭掃把插下體

日本人的祖先到底是誰？科學家最新DNA 研究發現來自三個群體

日本國家級理化學研究所（RIKEN），最新研究日本各地 3,200 人的全基因定序，發現日本人的遺傳系譜學包括三個祖先群體，修正原本認為日本人只有兩個祖先群體的認識，其中顯著的遺傳變異與東北亞的蝦夷人有關，研究揭示日本族群複雜的血統，並為未來的精準醫學鋪路。

兒童侵害防治調查 X和澳洲政府再過招敗訴

億萬富豪馬斯克的社群媒體平台X未能配合反侵害兒童行為調查，遭澳洲監管機關開罰61萬500元澳幣，X平台不服而提出告訴，澳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。