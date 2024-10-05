日本兵庫縣知事參選人創記錄 預料6人出馬角逐

日本兵庫縣議會9月通過對知事齋藤元彥的不信任案，隨後啟動選舉，目前預料有史上最多6人宣布出馬角逐，包括齋藤元彥本人，選情可能陷入混戰。

另一方面，自民黨的縣議會黨團在推薦候選人的時候態度反覆，先是放棄推薦，現在又決定繼續物色候選人。

無黨籍的齋藤2021年7月首次當選兵庫縣知事，當時以43歲的年齡成為日本第二年輕的知事之一。齋藤被職員告發涉及職權霸凌等問題，兵庫縣議會9月19日在議會開議首日，以86票全票通過了不信任決議案。

議會認為，齋藤因為職權霸凌的內部舉發引起一連串問題，已經「導致縣政嚴重停滯和混亂，無法免除他的政治責任」。知事選舉將於11月17日投開票。

日本電視台報導，46歲的齋藤元彥積極投入選戰，連續多日在車站前發表街頭演說。他表示，「這將是我個人真正的重新出發，雖然前路艱難，但我認為重要的是堅持走出屬於自己的路。」

截至目前為止，除了齋藤元彥之外，還有共產黨推薦的醫師大澤芳清、日本維新會的參議員清水貴之、前經濟產業省官員中村稔、前尼崎市長稻村和美，以及前加西市長中川暢三，共6人表達了參選意願，將打破兵庫縣知事選舉參選人數紀錄。

另一方面，主導不信任案，站在「打倒知事」前線的最大派別「自民黨縣議會黨團」卻態度反覆，先是在3日宣布放棄提出候選人，隔天又反轉。

自民黨兵庫縣議會黨團幹事長北野實3日表示，「儘管我們盡了最大努力去挑選適當人選，但最終決定不推出候選人。」北野還說，「我們選擇候選人時，考慮的是要讓縣民理解，能夠信賴並獲得選票的人選，但未能實現這一個目標。」

然而，黨團在4日就撤回前言。自民黨兵庫縣議員長瀬表示，「有一定數量的聲音認為『不應該放棄尋找候選人』，我想作為領導的北野幹事長沒辦法無視這些聲音。」

此外，根據黨內相關人士透露，有自民黨國會議員也提出「繼續尋找候選人」的意見。

長瀬表示，「我們也是一片混亂，還不清楚的事情太多了，雖然必須迅速做出結論，但目前還沒辦法得出最終結論，這就是現在的情況。無論如何，這次的選舉，首要任務就是避免前知事齋藤重新當選，這種最糟糕的情況必須被避免，這是我們最大的責任。」