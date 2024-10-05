妙齡女子遭掃把插下體虐殺！9個月大女兒染血伴屍 警揭心寒內情

巴西發生恐怖謀殺案。1名24歲人母被發現伏屍家中，屋內血跡斑斑，其9個月大的女兒身上染血，伴在媽媽屍體旁，幸經檢查後證實沒有受傷。警方調查後得知女死者有吸毒習慣，不排除案件與毒品有關。據了解，女死者遭掃把插下體，懷疑遭到虐殺。

9個月大女兒守在母遺體身旁

24歲女死者德蘇扎（Esthefany Lorrayne Vieira de Souza）育有9個月大的女兒，住在伯南布哥州的聖卡埃塔諾，據悉有不良嗜好。

案發於上月22日，家稱無法聯絡到德蘇扎，於是上門查看，因而揭發命案。救護員到場證實德蘇扎當場死亡，其女兒守在遺體附近，渾身是血，證實沒有受傷，事後被送院作進一步接受檢查。

警員在場調查，發現女死者的手機不知所蹤，不排除有人將她殺害後取走，正循涉及販毒方向調查，並將德蘇扎的遺體移送到法醫剖驗，以確定死因。據悉，女死者被發現時下體插著掃把，懷疑遭虐待殺害。

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文章授權轉載自《香港01》