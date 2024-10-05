亞馬遜流域水位降至歷史新低 逾50萬人生活告急

巴西地質局最新表示，亞馬遜河左岸最大支流黑河（Rio Negro）在瑪瑙斯地區河段創下122年來最低水位12.66公尺，預測未來幾天水位可能進一步下降，逾50萬人生活告急。

其他亞馬遜河支流如索里蒙河（Solimões）和馬得拉河（Madeira）的水位也達到歷史最低點。索里蒙河與黑河在亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）匯合形成亞馬遜河。

據亞馬遜州政府稱，該州62個城市處於緊急狀態，超過50萬人的生活直接受到乾旱影響。

例如亞馬遜城市伊朗杜巴（Iranduba）的河岸社區Cacau Pirêra，約90戶家庭住在水上的漂浮屋，90%的家庭以捕魚為生，氣候正常時，即使河水漲落，社區居民仍能夠乘船離開，但自2023年以來，嚴重乾旱導致河流長期乾涸，漂浮屋和船隻都在沙洲上擱淺。

亞馬遜聯邦大學（Ufam）氣候與環境教授馬林赫（Rogério Marinho）說明，亞馬遜河流域是一個巨大的窪地，後來被大量沉積物充填，嚴重乾旱季時出現沙洲屬自然現象，但當前現象的頻率和強度並不正常。

河岸社區居民指出，過去每20、30年才會出現一次嚴重乾旱，但現在不到10年就發生，且頻率、強度和持續時間都增加。

馬林赫說明，乾旱強度在一定程度上可以用聖嬰現象（El Nino）來解釋，聖嬰現象使太平洋水域變暖，亞馬遜地區難以形成降雨。此外，大西洋水域變暖，也減少該地區的降雨量。

38歲的河岸居民席瓦（Ronilson Silva）表示，河流乾涸，居民賴以維生的資源也瞬間枯竭。席瓦說他最後一次捕魚是在9月中旬，當時撒了6次網，只捕到25條魚。

巴西聯邦政府稱，將為北部地區受乾旱影響的漁民提供緊急援助，但未透露更詳細資訊。

伊朗杜巴市政府表示，已開始在受乾旱影響最嚴重和最孤立的河岸社區分發基本食品籃和飲用水，但Cacau Pirêra的居民尚未獲得人道主義援助。