快訊

山陀兒釀另類災情！淹水後高雄街道「被1生物佔領」 網友集體崩潰

MLB／山本由伸vs.達比修有破局 大谷翔平本來也敲碗這一齣

中東大戰成形 以色列恐引爆美大選十月驚奇

亞馬遜流域水位降至歷史新低 逾50萬人生活告急

中央社／ 聖保羅4日專電

巴西地質局最新表示，亞馬遜河左岸最大支流黑河（Rio Negro）在瑪瑙斯地區河段創下122年來最低水位12.66公尺，預測未來幾天水位可能進一步下降，逾50萬人生活告急。

其他亞馬遜河支流如索里蒙河（Solimões）和馬得拉河（Madeira）的水位也達到歷史最低點。索里蒙河與黑河在亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）匯合形成亞馬遜河。

據亞馬遜州政府稱，該州62個城市處於緊急狀態，超過50萬人的生活直接受到乾旱影響。

例如亞馬遜城市伊朗杜巴（Iranduba）的河岸社區Cacau Pirêra，約90戶家庭住在水上的漂浮屋，90%的家庭以捕魚為生，氣候正常時，即使河水漲落，社區居民仍能夠乘船離開，但自2023年以來，嚴重乾旱導致河流長期乾涸，漂浮屋和船隻都在沙洲上擱淺。

亞馬遜聯邦大學（Ufam）氣候與環境教授馬林赫（Rogério Marinho）說明，亞馬遜河流域是一個巨大的窪地，後來被大量沉積物充填，嚴重乾旱季時出現沙洲屬自然現象，但當前現象的頻率和強度並不正常。

河岸社區居民指出，過去每20、30年才會出現一次嚴重乾旱，但現在不到10年就發生，且頻率、強度和持續時間都增加。

馬林赫說明，乾旱強度在一定程度上可以用聖嬰現象（El Nino）來解釋，聖嬰現象使太平洋水域變暖，亞馬遜地區難以形成降雨。此外，大西洋水域變暖，也減少該地區的降雨量。

38歲的河岸居民席瓦（Ronilson Silva）表示，河流乾涸，居民賴以維生的資源也瞬間枯竭。席瓦說他最後一次捕魚是在9月中旬，當時撒了6次網，只捕到25條魚。

巴西聯邦政府稱，將為北部地區受乾旱影響的漁民提供緊急援助，但未透露更詳細資訊。

伊朗杜巴市政府表示，已開始在受乾旱影響最嚴重和最孤立的河岸社區分發基本食品籃和飲用水，但Cacau Pirêra的居民尚未獲得人道主義援助。

伊朗 聖嬰現象

延伸閱讀

MLB／老虎進季後賽終結10年乾旱 送白襪第121敗寫最慘紀錄

亞馬遜雨林減少面積相當於德、法總和 乾旱野火惡化

拉丁美洲高溫乾旱處處野火 哥倫比亞7省忙滅大火

咖啡控注意！嚴重乾旱侵襲巴西釀咖啡豆減產 恐帶動明年價格上漲

相關新聞

妙齡女子遭掃把插下體虐殺！9個月大女兒染血伴屍 警揭心寒內情

巴西發生恐怖謀殺案。1名24歲人母被發現伏屍家中，屋內血跡斑斑，其9個月大的女兒身上染血，伴在媽媽屍體旁，幸經檢查後證實沒有受傷。警方調查後得知女死者有吸毒習慣，不排除案件與毒品有關。據了解，女死者遭掃把插下體

日本人的祖先到底是誰？科學家最新DNA 研究發現來自三個群體

日本國家級理化學研究所（RIKEN），最新研究日本各地 3,200 人的全基因定序，發現日本人的遺傳系譜學包括三個祖先群體，修正原本認為日本人只有兩個祖先群體的認識，其中顯著的遺傳變異與東北亞的蝦夷人有關，研究揭示日本族群複雜的血統，並為未來的精準醫學鋪路。

兒童侵害防治調查 X和澳洲政府再過招敗訴

億萬富豪馬斯克的社群媒體平台X未能配合反侵害兒童行為調查，遭澳洲監管機關開罰61萬500元澳幣，X平台不服而提出告訴，澳...

社運人士籲「婚內強暴」入罪 印度政府：應較其他性侵寬容以對

印度政府在最高法院一起進行中的訴訟中堅稱，相較於其他強暴犯罪，應該對婚內強暴更為寬容。社運人士興訟尋求將婚內強暴入罪

影／美航頭等艙爆爭執！男乘客攻擊鄰座女伴 多人對峙驚動當地員警

美國航空（American Airlines）一班2日晚間的客機發生了頭等艙男乘客試圖攻擊坐在鄰座的女伴，所幸機上多人挺...

和鄰居起衝突氣不過 「地獄女鄰居」竟開車衝撞他家3歲童

蘇格蘭一名女子與鄰居不合多年，日前又因故起爭執，想不到竟喪失理智，開車衝撞鄰居3歲的孩子。女子誇張的舉動惹怒鄰居，讓鄰居氣得在法庭上坦承，自己一度氣到想要「殺了對方」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。