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影／美航頭等艙爆爭執！男乘客攻擊鄰座女伴 多人對峙驚動當地員警

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國航空一架波音737-800型飛機停在紐約市拉瓜地亞機場的一個登機門，攝於7月。非當事飛機。資料照片。美聯社
美國航空一架波音737-800型飛機停在紐約市拉瓜地亞機場的一個登機門，攝於7月。非當事飛機。資料照片。美聯社

美國航空（American Airlines）一班2日晚間的客機發生了頭等艙男乘客試圖攻擊坐在鄰座的女伴，所幸機上多人挺身而出，聯手將該名男子制伏，機長也因此加速飛抵目的地。

根據飛航情報網站Simple Flying與紐約郵報的報導，這事件發生在當天從佛州邁阿密飛往北卡州夏洛特的美航AA310航班。在飛航管制員讓該航班加快直接飛往目的地，並允許立即進場到指定跑道後，AA310比預期提前26分鐘著陸。

根據報導，AA310航班之所以提前抵達，原因在於坐在頭等艙1A座位的男子試圖襲擊坐在鄰座1B的女伴。從搭上同一班飛機的美國大紀元時報記者辛格（Arjun Singh）上傳到社群媒體影片可見，3名男子傾身越過座位，跟該名襲擊者對峙，空服員則站在走道上。

從影像可見，乘客們將襲擊者制服，並將他推到機窗上，以免他自由活動。1名乘客當著襲擊者的臉大喊，「別碰她」，襲擊者似乎說了一個理由，但該名乘客回答，「我不在乎，看著我，你完蛋了，你別碰她」，另一名男乘客高喊，「現在就把你的手從她身上拿開，如果你再碰她，你就會被捕」。

根據報導與辛格上傳的影片，有名乘客檢查了坐在1B座位的受害者情況，聽到她表明沒有受傷後，就告訴她改坐到另一個空位，襲擊者與受害人隨後還為了整起事件起因發生短暫的爭執，一名出手制服襲擊者的男乘客則站到了走道的中央，狀似確保兩人分開。

AA310航班提前降落停妥後，在機場等候的當地員警進入機艙，護送兩人離開，隨後錄取挺身而出的乘客證詞。目前尚不清楚襲擊者是否被捕，警局沒有立即回應紐郵的置評請求。

制服 美國航空 航班

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