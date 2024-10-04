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社運人士籲「婚內強暴」入罪 印度政府：應較其他性侵寬容以對

中央社／ 孟買4日綜合外電報導
社運人士尋求讓婚內強暴成為違法行為，已就此爭訟長達10年。 情境示意圖／Ingimage
社運人士尋求讓婚內強暴成為違法行為，已就此爭訟長達10年。 情境示意圖／Ingimage

印度政府在最高法院一起進行中的訴訟中堅稱，相較於其他強暴犯罪，應該對婚內強暴更為寬容。社運人士興訟尋求將婚內強暴入罪。

法新社報導，19世紀英國殖民時期實施至今的印度刑法典明確規範，「男性與妻子的性行為不是強暴」。

社運人士尋求讓婚內強暴成為違法行為，已就此爭訟長達10年。但是總理莫迪（Narendra Modi）政府修改的刑法典7月生效，仍保留這項條款。

印度內政部昨天向最高法院提交書面證詞指出，雖然婚內強暴應該產生「刑事後果」，但是相較於婚外強暴，司法體系應該更寬容看待。

根據「印度快報」（The Indian Express）報導，內政部在文件中指出：「為人丈夫當然沒有違反妻子心意的基本權利。」

「但是，將印度認定屬『強暴』性質的犯罪牽扯到婚姻制度，恐怕有理由被認為過度嚴厲。」

根據現行印度刑法典，強暴罪成立最少處10年徒刑。

政府這項聲明指出，現行法律足以處理婚內強暴，包括2005年一項保護婦女免於家庭暴力的法律。

根據印度2019-21年「全國家庭衛生調查」（National Family Health Survey），18到49歲已婚印度婦女中有6%報案指稱遭到配偶性暴力。在舉世最多人口國印度，這個比例相當於有逾1000萬名婦女曾經淪為丈夫性暴力的受害人。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

印度 婚姻 性侵 配偶

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