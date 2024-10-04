兒童侵害防治調查 X和澳洲政府再過招敗訴

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中央社／ 雪梨4日綜合外電報導
億萬富豪馬斯克的社群媒體平台X未能配合反侵害兒童行為調查，遭澳洲監管機關開罰。 法新社
億萬富豪馬斯克的社群媒體平台X未能配合反侵害兒童行為調查，遭澳洲監管機關開罰。 法新社

億萬富豪馬斯克的社群媒體平台X未能配合反侵害兒童行為調查，遭澳洲監管機關開罰61萬500元澳幣（約新台幣1339萬元），X平台不服而提出告訴，澳洲法院今天維持原裁罰金額。

路透社報導，澳洲聯邦法院（Federal Court ofAustralia）今天裁定，澳洲電子安全委員會（e-SafetyCommission）要求就平台上兒童性剝削內容的因應措施提供資訊，X有義務對相關通知作出回應。

馬斯克（Elon Musk）收購當時稱為推特（Twitter）的平台，後來改名為X，並於2022年下市。該公司主張，由於公司已併入一個由馬斯克控制的新企業實體，免除了責任，因此沒義務在2023年初回應通知。

電子安全委員會委員葛蘭特（Julie Inman Grant）在法院判決後發表聲明說：「如果法院接受X公司的主張，就可能設下一個令人憂心的先例，即外國公司與另外一家外國公司合併，可能使其得以規避澳洲監管上的責任。」

由於X不配合監管機關調查，澳洲電子安全委員會也啟動民事程序。

X未回應路透社的置評請求。

這並非馬斯克和澳洲網路安全監管機關第一次過招。

澳洲電子安全委員會今年稍早下令X刪除與雪梨一名基督教主教在主持禮拜時遭人刺傷相關的貼文。

但X堅稱，某國的監管機關無權決定其用戶在全球各地可以看到的內容，並告上法院。澳洲監管機關後來撤銷命令，X也未刪除貼文。

馬斯克當時表示，這項命令是審查制度，並轉貼貼文稱這項命令恐將適用全球，是世界經濟論壇（World Economic Forum）在全球實施電子安全規定的陰謀。

X 澳洲 馬斯克

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