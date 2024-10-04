和鄰居起衝突氣不過 「地獄女鄰居」竟開車衝撞他家3歲童

蘇格蘭一名女子與鄰居不合多年，日前又因故起爭執，想不到竟喪失理智，開車衝撞鄰居3歲的孩子。女子誇張的舉動惹怒鄰居，讓鄰居氣得在法庭上坦承，自己一度氣到想要「殺了對方」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在蘇格蘭的達爾莊園（Dall Estate）。61歲的羅斯（Debbie Ross）被指控多次以車輛威脅鄰居艾弗里特（John Everett），以及艾弗里特家中的3歲幼童。

當地法院文件指出，羅斯與鄰居的爭執從她搬進莊園後就開始，這段期間羅斯不斷抱怨，自己不想照顧前住戶留下的雞隻。兩家人多次發生衝突，羅斯更多次駕車故意加速衝向艾弗里特，所幸對方及時閃避才沒有釀成大禍。

2020年9月23日，艾弗里特帶著家中3歲女童外出散步，想不到羅斯又再度開車衝撞他們，令艾弗里特怒不可遏，甚至揚言要「去殺了她」。

雖然羅斯的車輛並未真的撞上任何人，但法官貝恩（Jennifer Bain）認為羅斯的行為「極具危險性」，也對艾弗里特造成長時間的不便，以魯莽駕駛罪名裁定。不僅如此，羅斯有兩次缺席聽證會，她也因此遭到指控。羅斯罪名成立後隨即遭到羈押，法官將於日後進行正式判刑。