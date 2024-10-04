快訊

20%容積獎勵「不法利益達111.7億」 北檢聲請扣押京華城土地獲准

抓到了！北市街頭割頸案警鎖定拾荒者 今午查獲1街友

南非兩黑人女性闖入覓食 竟遭白人農場主與員工殺害「用屍塊餵豬」

聯合新聞網／ 綜合報導
農場主人聯手員工殺害闖入農場的兩位女性後，還以屍塊餵豬。示意圖／ingimage
農場主人聯手員工殺害闖入農場的兩位女性後，還以屍塊餵豬。示意圖／ingimage

南非近期發生一起黑人女性遭殺害的案件，震驚全球社會。兩名黑人女性在農場找尋食物，沒想到竟被白人農場主人和員工殺害，更把屍塊餵豬用以掩蓋殺人罪行，殘忍行徑令人髮指。

BBC報導，痛下殺手的是60歲的農場主人奧利維爾（Zachariah Johannes Olivier），他在南非北部林波波省（Limpopo）擁有一座農場，通常會把快過期或已經過期的食物拿去餵豬吃。

案件發生當天，45歲育有四子女的馬卡托（Maria Makgato）和34歲的恩德洛武（Lucia Ndlovu）及恩德洛武的的丈夫恩庫布（Mabutho Ncube），三人進入農場撿拾這些餵豬食物，想不到馬卡托和恩德洛武竟遭奧利維爾和另兩名員工持槍射殺。

警方表示，恩庫布在槍擊中僥倖逃生，他躲藏一陣子後逃出報警，過了幾天警方才在豬圈發現兩名女子的遺體。當時女子的遺體已開始腐爛，甚至有部分被豬吃掉。馬卡托的哥哥描述陳屍現場景象依然十分悲痛，他傷心地表示，等他們找到遺體時，妹妹早已面目全非。

這起事件再次加劇了當地黑人和白人的對立。雖然南非種族隔離制度已經在30年前結束，但在當地農村地區，依然存在著種族衝突。南非人權委員會出面譴責農場主人，並呼籲受影響的族群應展開反種族主義對話。

除了此次事件外，南非近期也發生另外兩起加深種族對立的事件。在南非東部的姆普馬蘭加省（Mpumalanga），就傳出有農場主人因懷疑男子偷羊，而殺害兩名男子。兩名受害男子被殺害後，屍體遭焚毀，甚至無法辨認死者身份，因此警方還在做進一步調查。西開普省（Western Cape）也傳出一名農場主人看見6歲男童偷摘橘子，於是開車撞斷男童雙腿。

近期這幾例殺人案使南非社會陷入緊張氣氛，當地民眾呼籲農場進行改革，反對種族暴力的聲音也日益高漲。

南非 殺人

延伸閱讀

你哪位？地下室門被打開 屋主查看房底竟睡陌生人

英國3寶媽公園失去意識 竟遭路過男性多次性侵直到喪命

嗑迷幻蘑菇出現幻覺 奧地利男拿斧頭「自宮」超後悔

乘客搭地鐵出現症狀 德國車站防馬堡病毒緊急關閉

相關新聞

南非兩黑人女性闖入覓食 竟遭白人農場主與員工殺害「用屍塊餵豬」

南非近期發生一起黑人女性遭殺害的案件，震驚全球社會。兩名黑人女性在農場找尋食物，沒想到竟被白人農場主人和員工殺害，更把屍塊餵豬用以掩蓋殺人罪行，殘忍行徑令人髮指。

德里還不是最糟！這座城市名列印度最亂交通 AI監控也救不了

據印媒德干前鋒報3日報導，印度通勤解決方案供應上MoveinSync在一場研討會上公布印度最新交通品質指數（Traffi...

全日本首例！東京都議會通過「防奧客條例」 預計明年4月正式實施

日本東京都議會今天通過全日本首個防止「奧客」口出惡言，或對店員提出無理要求的「防止顧客騷擾條例」，預計2025年4月正式...

連印度人都受不了…首都區德里還不夠亂 這地交通全印最糟

印度首都區所在的德里，道路除了清晨、深夜外，幾乎沒有不塞車的時候，路上汽車、摩托車、三輪車與行人爭道，不時還有牛、雞、馬...

一個時代的結束…法國31年尋寶活動告終 價值百萬「金貓頭鷹」被捧走

一場持續31年、吸引成千上萬法國粉絲的尋寶活動，3日迎來尾聲。與這場尋寶相關的官方社群媒體頻道表示，兌換大獎所需的象徵物...

夫婦搭Uber嚴重車禍不能提告 全因Uber Eats這個條款

新澤西州一對夫婦在乘坐優步(Uber)車時遇到嚴重車禍，於是控告優步公司。然而法官裁定兩人敗訴，原因是他們的女兒用母親的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。