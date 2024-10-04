南非兩黑人女性闖入覓食 竟遭白人農場主與員工殺害「用屍塊餵豬」

南非近期發生一起黑人女性遭殺害的案件，震驚全球社會。兩名黑人女性在農場找尋食物，沒想到竟被白人農場主人和員工殺害，更把屍塊餵豬用以掩蓋殺人罪行，殘忍行徑令人髮指。

據BBC報導，痛下殺手的是60歲的農場主人奧利維爾（Zachariah Johannes Olivier），他在南非北部林波波省（Limpopo）擁有一座農場，通常會把快過期或已經過期的食物拿去餵豬吃。

案件發生當天，45歲育有四子女的馬卡托（Maria Makgato）和34歲的恩德洛武（Lucia Ndlovu）及恩德洛武的的丈夫恩庫布（Mabutho Ncube），三人進入農場撿拾這些餵豬食物，想不到馬卡托和恩德洛武竟遭奧利維爾和另兩名員工持槍射殺。

警方表示，恩庫布在槍擊中僥倖逃生，他躲藏一陣子後逃出報警，過了幾天警方才在豬圈發現兩名女子的遺體。當時女子的遺體已開始腐爛，甚至有部分被豬吃掉。馬卡托的哥哥描述陳屍現場景象依然十分悲痛，他傷心地表示，等他們找到遺體時，妹妹早已面目全非。

這起事件再次加劇了當地黑人和白人的對立。雖然南非種族隔離制度已經在30年前結束，但在當地農村地區，依然存在著種族衝突。南非人權委員會出面譴責農場主人，並呼籲受影響的族群應展開反種族主義對話。

除了此次事件外，南非近期也發生另外兩起加深種族對立的事件。在南非東部的姆普馬蘭加省（Mpumalanga），就傳出有農場主人因懷疑男子偷羊，而殺害兩名男子。兩名受害男子被殺害後，屍體遭焚毀，甚至無法辨認死者身份，因此警方還在做進一步調查。西開普省（Western Cape）也傳出一名農場主人看見6歲男童偷摘橘子，於是開車撞斷男童雙腿。

近期這幾例殺人案使南非社會陷入緊張氣氛，當地民眾呼籲農場進行改革，反對種族暴力的聲音也日益高漲。