一個時代的結束…法國31年尋寶活動告終 價值百萬「金貓頭鷹」被捧走

一場持續31年、吸引成千上萬法國粉絲的尋寶活動，3日迎來尾聲。與這場尋寶相關的官方社群媒體頻道表示，兌換大獎所需的象徵物已被人找到。大獎是一座金銀製成的貓頭鷹像，估計現值15萬歐元（約台幣530萬元）。

美聯社報導，這場名為「追尋金貓頭鷹蹤跡」的尋寶活動，是根據1993年出版的一本謎語書。參加者需要解開書中11道謎題，以及隱藏的第12道謎題，才能解出象徵物埋藏的確切位置。

尋寶活動在聊天應用程式Discord頻道擁有數萬追隨者，3日一則訊息宣告：「別挖了！我們證實金貓頭鷹的象徵物昨晚已出土，再挖也沒用。」訊息說，官方正審核找到象徵物的人所提供的解答。

根據官網，這本謎語書由作家豪瑟（ Régis Hauser）與藝術家貝克（Michel Becker）出版，數十年來吸引法國與海外超過20萬名玩家的熱烈追隨。這些玩家被稱為「貓頭鷹獵人」，會在法國各地舉辦聚會，彼此交換線索與心得。

在YouTube上的一部紀錄片中，貝克表示，他監督並資助獎品的製作；大獎貓頭鷹像由3公斤的黃金和7公斤的白銀製成，貓頭鷹臉上還鑲嵌鑽石碎片。

豪瑟負責設計謎題。最初他使用筆名瓦倫丁（Max Valentin），避免被狂熱尋寶者騷擾。兩人決定埋藏貓頭鷹的複製品，並將珍貴的原品存放在安全之處。

要贏得寶藏，尋寶者需要提交貓頭鷹複製品並解答書中所有謎題。根據尋寶活動的粉絲，這隻金貓頭鷹目前估值約為15萬歐元（約16萬5千美元）。

法國《世界報》報導，豪瑟於2009年去世。貝克並未回應美聯社的置評請求。官網上，貝克曾提醒「貓頭鷹獵人」，未獲授權請勿在公共或私人土地上挖掘。

寶藏被發現的消息在Discord頻道上傳開，吸引數以千計的粉絲回應，伴隨著悲傷與哭泣的表情符號。一名成員表示「該拿出面紙了」，另一人感嘆「一個時代的結束」。

法國媒體也報導，這是世上歷時最久的未解謎題之一。一名來自法國南部的尋寶者在法國國際廣播電台上說，過去兩年他每個周末都在尋找這隻貓頭鷹，有時挖到半夜，「我有點失望，因為我以為自己很接近，不過也因為落幕而感到解脫」。