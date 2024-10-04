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金錢買不到快樂？新研究：越多越幸福 沒有停滯點

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
最新研究指出，收入越多使人越快樂，即使年收入超過50萬美元也一樣。法新社
最新研究指出，收入越多使人越快樂，即使年收入超過50萬美元也一樣。法新社

最新研究顯示，即使家庭年收入超過50萬美元（約新台幣1600萬元），再多的收入也會顯著提升幸福感

華爾街日報報導，長期以來有大量研究表明，調薪對低工資者有很大的影響，使他們從不安全感趨向穩定，但通常認為超過一定門檻後，所帶來的效果要小得多。

但根據賓州大學沃頓商學院的高階研究員基林斯沃斯（Matt Killingsworth）的研究，高薪者獲得加薪，感到與低薪者一樣快樂，也就是所獲的幸福感相同。

2010年一篇熱門研究指出，年收入一旦超過7萬5000美元（約新台幣240萬元）的「幸福感停滯點」後，再多的收入也不能使人更快樂。但最新的研究推翻了這項理論。

該研究指出，每年1萬美元到超過50萬美元，平均幸福感與收入對數幾乎完美線性增長，也就是收入越多越快樂，就算年薪達到50萬美元的高收入戶也ㄧ樣。

他更發現，幸福感與收入對數之間的線性關聯意味著每增加1美元的邊際效用呈指數遞減，而數學上不會真正達到停滯點。這代表收入的比例變化（例如10%的加薪）在任何收入水準下，都感到相同的幸福感，也就是說不管收入是1萬美元還是50萬美元，如果加薪10%都感到相同幸福。

然而基林斯沃斯和其他研究者都強調，不只錢，其他許多因素都會影響人類的幸福感，包括人際關係、工作以及所居住的國家，「沒有任何單一因素（包括金錢）能完全主導幸福方程式。」

根據國會預算辦公室的最新數據，2021年美國收入最低的20%家庭，平均稅前收入約為2萬3000美元；中間20%的收入約為8萬7000美元；而收入最高的20%平均收入約為41萬8000美元；頂端的高收入者遠超過50萬美元。

基林斯沃斯在他的論文中也寫道：「對於個人而言，繼續追求更高的收入完全是合理的選擇，這樣有助於追求幸福。」這句話應證了許多美國人的心聲，根據金融服務公司Empower去年的數據，年收入20萬美元或以上的受訪者表示，他們需要的中位數收入為35萬美元，才能感到生活壓力減少。

然而，更多的金錢雖然有更多的快樂，但是這也不是絕對，因為帶來的「副作用」因人而異。有些人大幅加薪後的快樂之後會轉為失落，像是派對過後的空虛感；而有些人則自願降薪，因為不想擁有加薪之後也隨之而來的龐大工作量與壓力。

台幣 幸福感 美國

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