全球最小魔術方塊要價17萬元 每邊僅0.5公分
日本玩具商MegaHouse公司配合魔術方塊問世50週年，推出全球最小的魔術方塊，每邊僅約0.5公分長，且可正常轉動使用，一個要價77萬7777日圓（約新台幣17.2萬元）。
日媒ORICON NEWS報導，日本萬代集團的子公司MegaHouse昨天宣布，這款3階魔術方塊8月23日已經獲得金氏世界紀錄（Guinness World of Records）認證為「最小的魔術方塊」，昨天起已經在自家公司的官網開放預購，預計2025年4月出貨。
共同社報導，這款超小魔術方塊為鋁製，由39個零件組裝而成，重量約0.3公克，每邊長度不到一般魔術方塊的1/10，體積比成人的指腹還小，但是實際上可供玩家把玩。
MegaHouse公司從發想到產製耗時4年，由總部位在埼玉縣入間市的入曾精密公司藉由細微的切削加工技術打造而成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言