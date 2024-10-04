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全球最小魔術方塊要價17萬元 每邊僅0.5公分

中央社／ 東京4日綜合外電報導

日本玩具商MegaHouse公司配合魔術方塊問世50週年，推出全球最小的魔術方塊，每邊僅約0.5公分長，且可正常轉動使用，一個要價77萬7777日圓（約新台幣17.2萬元）。

日媒ORICON NEWS報導，日本萬代集團的子公司MegaHouse昨天宣布，這款3階魔術方塊8月23日已經獲得金氏世界紀錄（Guinness World of Records）認證為「最小的魔術方塊」，昨天起已經在自家公司的官網開放預購，預計2025年4月出貨。

共同社報導，這款超小魔術方塊為鋁製，由39個零件組裝而成，重量約0.3公克，每邊長度不到一般魔術方塊的1/10，體積比成人的指腹還小，但是實際上可供玩家把玩。

MegaHouse公司從發想到產製耗時4年，由總部位在埼玉縣入間市的入曾精密公司藉由細微的切削加工技術打造而成。

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