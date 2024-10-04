日本店員太客氣 外籍集團行竊猖獗3假觀光客偷走3300件女性衣物

日本經濟新聞報導，去年在日本被捕的外籍小偷時隔8年增加，特別是由身分不明人士安排的越南人以觀光身分入境，在優衣庫（Uniqlo）、H&M、藥妝店行竊。今年2月大阪府警察逮捕的3名越南女性偷了3300件女性內衣等物品。嫌犯供稱優衣庫在越南被視為高級品牌，有「日文標籤」的商品可以賣出高價。專家指出，與其他國家相比，日本店員即使認為顧客形跡可疑，也不敢表現出明顯的警戒態度。

日經報導，3名越南女性在2023年6月至2024年2月期間，以短期簽證入境日本，每次停留兩周，在東京和關西地區共37家店行竊，價值1230萬日圓，每人獲得17萬至21萬日圓的報酬。其中一人說，日本的商店很容易偷。他們將商品放進隨身的波士頓包，帶出店外，不斷重覆，直到把風男子帶的行李箱裝滿為止。據推測，行竊集團將贓物帶回居住的民宿，由另一人當車手，將贓物帶回本國。

據調查人員的說法，這些女子是在一名身份不詳的男子的指示下入境，機票和住宿均由該男子安排，並接受行前指導。例如要鎖定開放式商業設施內的店鋪、避開出入口較少的店鋪，集中偷取不占空間的女性衣物等。一名嫌犯指出，越南市場有有許多仿冒品，有「日文標籤」的商品作為正品，在當地的二手交易網站上能以高價轉賣。

隨著因新冠疫情引發的入境管制放寬，訪日外國遊客急增，近年來外國人的組織性行竊等犯罪活動日益顯著。由於日本商店人手短缺，讓竊賊有可乘之機。警察廳統計，2023年因偷竊被捕的外國人有1326人，比前一年增加了20%，這是8年來首次出現增長。外國人的組織犯罪顯著，在被破獲的案件中，有四分之一有共犯，相對的，日本嫌犯只有3.6%有共犯。

今年3月，4名越南籍男女因在福岡的優衣庫偷竊、被控以盜竊罪，被判處緩刑。在此案件中，成員根據主謀的指示行動，使用經過特殊加工的袋子，避開防盜感應器。

全國防止偷竊犯罪協會理事光真章指出，這些犯罪得以猖獗的背景之一是日本商店對顧客的行為比較客氣。例如，當顧客攜帶大型包包入店，海外商店通常會暫時代為保管，在日本，店員往往猶豫不決。現場員工需要通過徹底培訓來增強意識。

優衣庫的運營公司迅銷（Fast Retailing）發言人表示：「我們正在考慮更有效的員工教育，希望提高所有門市的防竊意識。」