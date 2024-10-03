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越南數十隻老虎死亡 禽流感病毒檢測呈陽性反應

中央社／ 河內3日專電
老虎示意圖。圖／ingimage
老虎示意圖。圖／ingimage

越南同奈省芒果園生態區近日通報園內的老虎自9月初起陸續死亡，迄今至少有20隻老虎與1隻豹死亡。其中有2隻老虎的醫學樣本送檢後對H5N1禽流感病毒呈現陽性反應。

越南民智報（Dan Tri）報導，同奈省（Dong Nai）芒果園生態區的老虎自9月8日起接連死亡，一開始死了4隻，至10月2日已有20隻老虎和1隻豹死亡，死亡的老虎重量自25公斤至200公斤不等。

芒果園生態區經理吳文鎗（Ngo Van Sang）表示，工作人員於9月6日在餵食老虎的時候發現一些老虎不吃東西、行動虛弱、流鼻水，即使讓牠們服用抗生素及抗病毒藥物後仍死亡。

負責照顧老虎的阮伯福（Nguyen Ba Phuc）指出，老虎的飼養區很寬敞，工作人員每天都從外面買雞回來給老虎吃。9月6日芒果園生態區的老虎開始出現昏睡、食慾不振、發燒症狀，最後死亡。

根據初步了解，9月22日在芒果園生態區採集的2隻老虎醫學樣本（血液和內臟）送檢分析後發現，樣本均對H5N1禽流感病毒呈現陽性反應。

在這之前，越南隆安省（Long An）美瓊（MyQuynh）動物園也有27隻老虎和3頭獅子死亡。這些動物的醫學樣本也被檢測出對H5N1禽流感病毒呈現陽性反應。

流感病毒 禽流感 芒果

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