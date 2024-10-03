英國3寶媽公園失去意識 竟遭路過男性多次性侵直到喪命

英國倫敦一名3寶媽在公園長椅上昏迷，路過男性不但沒有及時救治，反而「趁火打劫」多次性侵女子，後來導致女子不幸身亡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，37歲的肖特（Natalie Shotter）育有三個子女，在2021年7月17日晚上出門喝酒，疑似因此失去意識，倒在公園長椅上。35歲的嫌犯穆罕默德（Iidow Mohamed）看見，不但沒有協助對方，反而趁機性侵肖特，甚至導致肖特喪命，自己也面臨性侵和過失殺人等指控。

檢察官艾莉森·摩根（Alison Morgan KC）於法庭上表示，肖特的屍體一直到被性侵好幾個小時後才被路人發現，當時她身上沒有明顯的外傷，附近也沒有其他人。也因為她沒有外傷，一度調查不出肖特的死因，警方後來調閱監視器，才發現穆罕默德強迫失去意識的肖特進行口交。

‘A mother-of-three was raped 'again and again until she died' while she laid unconscious on a park bench, a court has heard.

NHS worker Natalie Shotter, 37, was attacked after apparently falling unconscious during a night out in Southall, West London, jurors were told.

Iidow… pic.twitter.com/AhSJ5678j9 — The Daily Sneed™ (@Tr00peRR) 2024年10月2日

摩根表示，肖特一直都有心理疾病、酗酒和毒品濫用等問題，但受害者當晚本來是出去放鬆，不該因此成為被攻擊的目標。檢察官認為，正是穆罕默德反覆的性侵，才導致肖特死亡。

摩根強調，從監視器畫面看得出來，肖特在被性侵時已經失去意識，嫌犯根本不可能取得同意。穆罕默德多次性侵肖特口部，最後讓她不幸喪命。

不過穆罕默德目前並不承認自己對肖特做出任何不當行為，也否認性侵和過失殺人指控，因此審判仍在持續進行。

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