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乘客搭地鐵出現症狀 德國車站防馬堡病毒緊急關閉

聯合新聞網／ 綜合報導
德國車站疑似有乘客感染馬堡病毒，立刻進行緊急封鎖。示意圖，非當事人。圖／ingimage
德國車站疑似有乘客感染馬堡病毒，立刻進行緊急封鎖。示意圖，非當事人。圖／ingimage

德國漢堡火車站傳出有兩名乘客疑似感染致命的馬堡病毒（Marburg virus），讓當地車站被迫關閉。這種病毒不但具有高傳染性，會出現眼睛流血等症狀，甚至還有高達9成的死亡率，讓當地政府立刻提高戒備。

據《每日郵報》（Daily Mail）等外媒報導，本月2日有兩名乘客搭乘火車，其中一名是26歲的醫學院學生，另一名乘客則是他的女友。兩人在法蘭克福上車，在旅途中出現類似流感的症狀。

據報，該名學生剛從盧安達搭乘飛機抵達德國，在那之前他與一名確診馬堡病毒的病人有過接觸。馬堡病毒是世上最致命的病原體之一，傳染力強，死亡率高達90%。盧安達目前已有10人因感染病毒死亡，另外有約300人正安排接受檢查，以確認是否爆發感染。

感染馬堡病毒的人可能會出現像發燒、頭痛、嘔吐和腹瀉等類似流感的症狀，並且常會有眼睛、鼻子、口腔出血情形。雖然馬堡病毒不會透過空氣傳播，但可能會透過接觸果蝠、不安全的性行為或皮膚上的傷口，以體液為媒介進行傳染。

當地警方得知消息後，已緊急封鎖7號及8號月台，並清空車站，請所有旅客離開。目前尚未出現馬堡病毒疫苗或其他治療方式，因此醫護人員只能想辦法替感染病毒的患者增加生存機率。

德國 病毒

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