法語國家藝術節台灣不缺席 青年展現寶島能量

法語國家藝術節2日登場，台灣兩位青年和他國組隊，以法文參加生態保育提案競賽。兩人告訴中央社，盼透過微薄之力，參與國際並推廣台灣，讓更多人認識台灣較鮮為人知的動能與面向。

兩年一度的第19屆法語國家高峰會（Sommet de laFrancophonie）4、5日即將於巴黎登場，聚焦文化、青年和生態的法語國家藝術節（Festival de lafrancophonie）也於2日展開。

藝術節2日舉辦「你如何用法語為明天而行動？」提案競賽，全球來自塞內加爾、義大利、馬達加斯加、哥斯大黎加等15個國家的18到30歲青年，共提出11項來自各地的生態轉型計畫，每組以法文用3分鐘演說介紹內容。

台灣青年應法國駐馬來西亞大使館的邀請下，與馬來西亞、中國青年6人共同組隊。遍布全球的法國藝文推廣總署（Institut Français）為每支團隊分配一位導師，帶領青年透過線上會議討論準備競賽演說內容。

輔仁大學法文系畢業的李品融和文藻外語大學法文系的趙晨霏代表台灣參與競賽。李品融向中央社表示，最初只是響應大學舉辦的一系列海洋保育活動，「一開始根本不知道會有來巴黎的機會，非常開心能來法國，現在感覺很不真實」。

他指出，海洋保育活動是由中央、文藻與輔仁大學，再加上法國在台協會共同舉辦，「活動討論許多關於海洋塑膠污染的問題，讓我們反思海洋的塑膠物」，對環保與生物保育非常有興趣的李品融第一時間就選擇報名參加。

李品融說，活動「用不同方式告訴年輕人應該要去關注這些議題，年輕人現在比較關注社交媒體，不會拘泥傳統媒體，這是用另一個媒介告訴其他人，我們需要面對這個問題，這問題需要馬上被解決」。他也表示，這活動可以讓台灣人更看見法文，並聽見歐洲不同的聲音。

最後首獎是由來自越南、柬埔寨、寮國青年的湄公河生態計畫獲得。台灣青年的團隊雖未獲得前三，但仍從中獲得寶貴經驗，以及與全球青年交流的機會。

趙晨霏說，能在巴黎跟來自世界各地的法語人士一起分享青年的點子，收穫很多，也發現自己可以繼續進步的地方。

「對我來講，法文是打開世界的另外一個開關。去年我也是利用法文的機會，到法國當交換學生；這次也是因為法文，才有機會來到這裡，參加兩年一度的法語國家高峰會。若沒有法語，我可能無法參加這些盛會，並用法語認識世界各地的朋友」。

作為法語國家藝術節中的「台灣代表」，李品融和趙晨霏有許多機會與來自各地的法語人士介紹台灣。

李品融表示，他會首先用台灣食物來破冰，接下來他會介紹台灣人的日常，讓外國人更了解台灣的文化面向，「讓他們知道我們有很多不一樣的族群、語言，我還看到法國學校在教台語。當然還有風景地貌」。

台灣年輕人的參與也是李品融想傳達的，「台灣最近這幾年在國際爭取我們的聲量，這次參加這個活動，對這個目的也非常有幫助」。

趙晨霏則說，一定會先介紹台灣風景，「台灣是很小的島，但涵蓋很多高山和海洋，這是我最喜歡的地方。當然也會介紹美食，跟大家說珍珠奶茶發源地是台灣」。

另外，她也提到台灣的文化力量。「最近有（變裝皇后）妮菲亞，很多歐洲朋友都知道台灣LGBTQ文化非常盛行。希望有機會可以跟世界的年輕朋友繼續分享台灣LGBTQ和民主，甚至亞維儂藝術節上台灣有很多藝術團隊參加。希望透過自己小小力量，去推廣台灣，讓更多人認識台灣這個美麗的寶島」。

法國藝文推廣總署（Institut Français）海外文化網絡支援負責人雷伊（Stéphane Ré）接受中央社訪問時表示，法語國家藝術節連結在法語國家高峰會之下，聚焦青年參與，共同討論涉及地球的重要議題，「結合法語、年輕人、生態和共同未來。年輕人大家一起思考，如何用法文拯救世界」，他笑道。

曾經因公訪台的雷伊告訴記者，對於台灣社會動能印象深刻。「台灣是個法國藝文推廣總署緊密連結的國家，不只是為了法語。台灣在文化與創意產業上，是優先國家，如數位、新形式藝術、文創宣傳等，台灣有很多我們支持的計畫。在這領域上，台灣是極度具有創意的國家」。