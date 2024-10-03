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智利、阿根廷上演「日環食」奇觀 民眾興奮觀測

中央社／ 復活島首府安加羅阿2日綜合外電報導
在拉巴努島（Rapa Nui，即復活島）上見到的日環食。 路透社
在拉巴努島（Rapa Nui，即復活島）上見到的日環食。 路透社

月亮今天在太平洋各地遮住大部分的太陽，智利阿根廷南端等一小部分地區，上演了令人印象深刻的天文奇觀「日環食」。

路透社報導，只有在復活島、智利和阿根廷南端附近一小部分地區，能看到這場持續時間只有數分鐘的「日環食」。

復活島遊客賈西亞（Rocio Garcia）昨天對路透社表示：「日環食是千載難逢的經歷，特別是在拉巴努島（Rapa Nui，即復活島），以摩艾石像（Moai）為背景，非常壯觀。」

今天下午，當島上的太陽變暗，人們聚在戶外演奏音樂，戴著特殊的眼鏡來欣賞日食。

復活島居民阿斯圖迪略（Alejandra Astudillo）說：「大家大喊大叫讓我覺得好興奮，大夥兒的熱情讓人更覺得開心。」

據估計，有17萬5000人居住在日環食路徑上。

桑傑士（Esteban Sanchez）在阿根廷何卡塔斯（LasHorquetas）說：「這是難得一見的異象，我第一次看到，真的很棒。」

何卡塔斯是少數位於日食路徑上的城鎮之一。

根據美國國家航空暨太空總署（NASA）地圖，南美洲南半部以及南極洲和夏威夷部分地區，可觀測到日偏食。

位在智利艾森大區的首府科伊艾克的民眾，戴著特殊的眼鏡欣賞日食。 法新社
位在智利艾森大區的首府科伊艾克的民眾，戴著特殊的眼鏡欣賞日食。 法新社

日環食 智利 阿根廷

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