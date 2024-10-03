環保智庫：中國若加大雄心 2035有望減1/3碳排

環保智庫今天表示，若中國明年初向聯合國提交更具雄心的氣候承諾，造成氣候暖化的碳排於2035年底前有可能減少1/3，並與巴黎氣候協定目標保持一致。

路透社報導，按巴黎協定（Paris Agreement）內容，各國須制定2035年氣候目標，並於明年2月前向聯合國提交更新、更有力的「國家自定貢獻」（NationallyDetermined Contributions,NDCs）。

作為全球最大的溫室氣體排放國，中國的氣候承諾受到密切關注。

總部位於赫爾辛基的「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）表示，隨中國有望輕鬆達成2030年氣候目標，中國現在可以利用再生能源優勢，制定在2035年底前將碳排量至少減低30%的政策。

CREA中國政策分析師斯佩（Belinda Schape）指出，中國的二氧化碳總排放量在今年下降後，可能已進入「結構性下降」階段，且有積極信號顯示，氣候議題已重回政策議程。

但她說：「儘管出現積極趨勢，依照目前的政策惰性，中國政策制定者可能會制定過低的2035氣候目標。」

中國尚未透露自身NDC具體內容，但國家能源局新能源和可再生能源司司長李創軍今年8月曾告訴媒體，中國相關部門正在「抓緊研究」，以制定2035年目標。

李創軍說，中國對長期氣候目標堅定不移，但達到淨零碳排目標的路徑「必須由我們自己作主，決不受他人左右」。

負責評估各國如何實現巴黎協定目標，即將氣溫升幅控制在攝氏1.5度以內的獨立監測機構「氣候行動追蹤」（Climate Action Tracker），以「非常不充分」形容中國2021年提交的NDC。

中國被聯合國歸類為開發中國家，因此沒有強制減排的義務。中國在2022年提交的NDC表示，已「盡一切努力」推動氣候行動。

中國可能已實現「2030年前碳排達到峰值」的目標。在新機安裝量創下歷史新高後，2030年底前將風能與太陽能裝置容量增加到1200百萬瓩（GW）的目標也已提前6年實現。

CREA表示，中國有能力將2035年的風能和太陽能容量目標訂為4500 GW，並將電力部門的總碳排削減至少30%。

此外，中國還可分別將鋼鐵和水泥產業的碳排分別減少45%和20%。CREA指出，減少甲烷等其他溫室氣體的宏偉目標也有可行性。