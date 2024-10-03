菲律賓湖中火山蠢動 禁止遊客靠近

菲律賓首都馬尼拉南方的塔爾火山（Taal Volcano）接連兩天蒸氣噴發及蒸氣岩漿噴發，火山監測機構已禁止民眾及遊客登上塔爾火山所在的湖中小島。

塔爾火山位於大馬尼拉地區以南約50公里的湖泊當中，號稱全球最小的活火山，火山口高度海拔311公尺。平時遊客可以租船登島，再騎馬上山觀看火山口。

菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）今天發布通告，塔爾火山昨天發生1次蒸氣噴發（phreaticeruption），時間約1分40秒，以及1次蒸氣岩漿噴發（phreatomagmatic eruption），時間約11分鐘。

蒸氣噴發是指地下水或地表水被岩漿瞬間加熱為蒸汽而噴發的情況，而蒸氣岩漿噴發是指介於岩漿噴發與蒸氣噴發之間的火山噴發，噴發物含有水氣和岩漿碎屑。

此外，塔爾火山噴出2532噸的二氧化硫，火山煙達2400公尺高。

塔爾火山1日也發生5次蒸氣噴發、6次火山地震，噴出1354噸的二氧化硫。

研究所為塔爾火山發布1級警戒，禁止民眾及遊客登上塔爾火山所在的小島，也禁止民眾及遊客在塔爾火山所在的湖泊搭船，飛機也不得靠近這座火山。

菲律賓火山警戒機制共分6級，0意味火山平靜、1為低度火山不安、2為中度火山不安、3為火山高度不安、4為危險噴發在即、5則代表危險噴發進行中。

官員警告，塔爾火山蠢動可能引來的危險包括蒸氣或氣體引起的火山噴發、火山地震、火山灰以及有害氣體的累積。