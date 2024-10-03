快訊

山陀兒太猛別躲鐵皮屋！登陸前高雄再發國家警報「即刻避難」

總預算卡關被打成擋預算 藍營內鷹派鴿派拉扯

屏東安泰醫院火警重大傷亡！6人無生命跡象 1值班失聯員工尚未尋獲

澳洲推自然修復市場 鼓勵企業投資生態保護

中央社／ 雪梨3日專電

澳洲環境部長皮伯塞克今天表示，澳洲政府正推動法律改革，以保護生物多樣性並促進生態修復，強調企業扮演關鍵角色。澳洲政府正推動「自然修復市場」等計劃，鼓勵企業投資生態保護，幫助修復環境。

皮伯塞克（Tanya Plibersek）今天向澳洲國外媒體線上簡報及回應記者提問。

她指出，澳洲政府正在推動多項法規更新，應對日益嚴峻的生物多樣性危機，這些法規改革將進一步完善澳洲超過20年的環保法。

澳洲政府計劃，在2030年以前保護30%的陸地及30%的海洋，並規劃12個新的原住民保護區域，此外，還投資5.5億澳元（約新台幣120億元）來保護瀕危物種，並投資12億澳元來改善大堡礁環境等。

皮伯塞克指出，澳洲政府的投資在環境保護領域已達歷史新高，但僅靠公共資金無法解決所有問題，因此需要尋求私營部門支持。澳洲政府與企業合作，推動更具循環性的經濟，包括實施堪稱全球領先的永續性政府採購政策。

皮伯塞克強調，企業擔心被指責為「漂綠」（GreenWashing，即假借環保名義進行宣傳），因此政府將創建透明、可追溯的投資機制，確保資金真正用於長期的環境保護，包括目前正在推動的「自然修復市場」計劃，為企業提供參與生態保護的絕佳機會，鼓勵企業進行「自然增值」（Nature Positive）行動。

她表示，「自然修復市場」計劃將長達25到100年，是一項長期承諾，類似於碳信用市場，企業可透過這個市場確保其投資能夠產生可驗證的長期正面影響。此外，澳洲政府已推出綠色債券計劃（GreenBond Program），吸引企業投資自然保護和修復行動。

皮伯塞克並表示，澳洲在幫助鄰國應對氣候變遷方面同樣負有責任。2020到2025年間，澳洲將投入30億澳元於氣候融資，幫助鄰國減少碳排放並適應氣候變遷，其他包括投資900萬澳元於「藍碳」（Bluecarbon）計劃，特別適合太平洋和東南亞等受氣候變化影響嚴重的地區。

最後，她指出，實現「自然增值」最大挑戰來自政治分歧。保護自然生態系統的法案，面臨來自兩極的反對，右派擔憂影響就業，左派則認為行動不夠積極。這種政治對立曾導致澳洲氣候政策在過去十年停滯不前。

澳洲在2023年通過「自然修復法案」（NatureRepair Act 2023），成為全球第一個以立法建立生物多樣性市場的國家，以支持「自然增值」（NaturePositive）願景。目前「自然修復市場」仍處於起步階段。

氣候變遷 澳洲

延伸閱讀

前任007竟軟禁美人魚？前進凡爾賽宮實景拍攝

港「中轉易」服務範圍 擴增緬甸、宏都拉斯

CPTPP錯過今年 挑戰更險峻

澳洲前副防長示警：台灣議題攸關澳洲國家安全

相關新聞

唱爆女子監獄！阿根廷坐牢女囚的音樂狂想

「進來以後，我們都是一家人了。」故事從女主角約瑟莉（Yoseli）鋃鐺入獄開始。她在女子監獄裡認識了來自不同地方、各有不同經歷的獄友，在熬著刑期、等待重獲自由的時候，身邊的獄友成為依靠，最終她們的故事，都被譜寫成了監獄樂團表演的歌曲。這些故事，又透過阿根廷音樂紀錄片《唱爆女子監獄》（Reas），呈現在全世界的觀眾眼前。片中的角色，都曾在女子監獄服刑，出獄之後與導演合作演出，訴說的是對牢獄過往的回首，更多的還有彼此之間的情誼，以及對自由未來的想望。

華裔男闖瑞士幼兒園 3童挨刀

據外電報導，被評為世界最宜居城市之一的瑞士蘇黎世，一日發生一起罕見的持刀傷人事件，造成三名兒童受傷，其中一人傷勢嚴重。報...

旅遊新勢力／吸引千禧世代 郵輪公司出新招：短途、私人島嶼體驗

雖然愈來愈多年輕人願意搭乘郵輪，但也希望能有不一樣且更平價的體驗，迫使郵輪公司為他們重新設計行程。

火燒車意外23死 泰國交通部要全面檢查天然氣巴士

泰國昨天發生載滿孩童和老師的遊覽車失控撞上路邊護欄而起火燃燒意外，交通部要求全國使用天然氣的1萬多輛巴士進行全面安全檢查...

越媒：中國船隻南海搶劫 持鐵棍把漁民打到骨折

越南國營媒體今天報導，至少10名越南漁民在南海西沙群島附近海域捕漁時，遭到2艘外國船隻暴力搶劫而受傷。有官員指出，襲擊者...

台灣觀光品牌倫敦地鐵亮相 擁6大站千萬人次

至10月20日止，在倫敦搭乘地鐵，沿著月台或手扶梯行進，就有機會看見台灣觀光新品牌的形象廣告，還可以參加抽獎活動，大獎為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。