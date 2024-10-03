澳洲推自然修復市場 鼓勵企業投資生態保護

澳洲環境部長皮伯塞克今天表示，澳洲政府正推動法律改革，以保護生物多樣性並促進生態修復，強調企業扮演關鍵角色。澳洲政府正推動「自然修復市場」等計劃，鼓勵企業投資生態保護，幫助修復環境。

皮伯塞克（Tanya Plibersek）今天向澳洲國外媒體線上簡報及回應記者提問。

她指出，澳洲政府正在推動多項法規更新，應對日益嚴峻的生物多樣性危機，這些法規改革將進一步完善澳洲超過20年的環保法。

澳洲政府計劃，在2030年以前保護30%的陸地及30%的海洋，並規劃12個新的原住民保護區域，此外，還投資5.5億澳元（約新台幣120億元）來保護瀕危物種，並投資12億澳元來改善大堡礁環境等。

皮伯塞克指出，澳洲政府的投資在環境保護領域已達歷史新高，但僅靠公共資金無法解決所有問題，因此需要尋求私營部門支持。澳洲政府與企業合作，推動更具循環性的經濟，包括實施堪稱全球領先的永續性政府採購政策。

皮伯塞克強調，企業擔心被指責為「漂綠」（GreenWashing，即假借環保名義進行宣傳），因此政府將創建透明、可追溯的投資機制，確保資金真正用於長期的環境保護，包括目前正在推動的「自然修復市場」計劃，為企業提供參與生態保護的絕佳機會，鼓勵企業進行「自然增值」（Nature Positive）行動。

她表示，「自然修復市場」計劃將長達25到100年，是一項長期承諾，類似於碳信用市場，企業可透過這個市場確保其投資能夠產生可驗證的長期正面影響。此外，澳洲政府已推出綠色債券計劃（GreenBond Program），吸引企業投資自然保護和修復行動。

皮伯塞克並表示，澳洲在幫助鄰國應對氣候變遷方面同樣負有責任。2020到2025年間，澳洲將投入30億澳元於氣候融資，幫助鄰國減少碳排放並適應氣候變遷，其他包括投資900萬澳元於「藍碳」（Bluecarbon）計劃，特別適合太平洋和東南亞等受氣候變化影響嚴重的地區。

最後，她指出，實現「自然增值」最大挑戰來自政治分歧。保護自然生態系統的法案，面臨來自兩極的反對，右派擔憂影響就業，左派則認為行動不夠積極。這種政治對立曾導致澳洲氣候政策在過去十年停滯不前。

澳洲在2023年通過「自然修復法案」（NatureRepair Act 2023），成為全球第一個以立法建立生物多樣性市場的國家，以支持「自然增值」（NaturePositive）願景。目前「自然修復市場」仍處於起步階段。