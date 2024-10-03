沙國最大安控設備展 台商AI影像安防系統亮眼登場
沙烏地阿拉伯最大安全暨監控系統設備展覽Intersec 1日起在首都利雅德一連舉辦3天。台灣電源設備大廠台達電的子公司晶睿通訊（VIVOTEK）參展，並以AI影像安防系統VORTEX大受矚目。
今年第6屆沙烏地阿拉伯Intersec擴大布展規模，特別專注消防、安全、緊急應變、安全和網路安全領域，吸引橫跨34國逾310家業者參展。台灣有網路攝影機暨影音伺服器製造商「晶睿通訊」與當地代理商聯合參展。
晶睿專案工程師李俊毅指出，晶睿通訊長期深耕土耳其市場，並瞄準中東市場版圖，已將業務擴及至沙國和阿聯等地。阿聯最大電信公司Etisalat及沙國利雅德、吉達等地多家商場、學校皆已採用晶睿產品。
駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處代表張治平至展場關心台灣廠商動態時表示，沙國為中東第一大經濟體，為降低在經濟上單一依賴石油與天然氣，近年積極推動產業多元化發展，因此極為看好台灣高科技產業與沙國合作的前景。
張治平進一步指出，沙國近年為「沙烏地2030願景」推出新未來城NEOM線性城市，以及Qiddiya造鎮計畫，代表處亦致力協助台灣廠商加入這波智慧化浪潮所帶來的商機，共同實現沙國智慧轉型願景，並發展區域供應鏈契機。代表處也會大力支持晶睿等有意拓展沙國市場的台商充分運用沙國發展政策，開創業務佳績。（編輯：韋樞）11301003
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