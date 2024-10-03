快訊

民進黨資通電軍「第四軍種」大夢 為何最終走回起點？

美國之音：美中計劃安排拜登和習近平未來幾天通話

明天還有颱風假？氣象署風雨預測 12縣市達標

沙國最大安控設備展 台商AI影像安防系統亮眼登場

中央社／ 開羅2日專電

沙烏地阿拉伯最大安全暨監控系統設備展覽Intersec 1日起在首都利雅德一連舉辦3天。台灣電源設備大廠台達電的子公司晶睿通訊（VIVOTEK）參展，並以AI影像安防系統VORTEX大受矚目。

今年第6屆沙烏地阿拉伯Intersec擴大布展規模，特別專注消防、安全、緊急應變、安全和網路安全領域，吸引橫跨34國逾310家業者參展。台灣有網路攝影機暨影音伺服器製造商「晶睿通訊」與當地代理商聯合參展。

晶睿專案工程師李俊毅指出，晶睿通訊長期深耕土耳其市場，並瞄準中東市場版圖，已將業務擴及至沙國和阿聯等地。阿聯最大電信公司Etisalat及沙國利雅德、吉達等地多家商場、學校皆已採用晶睿產品。

駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處代表張治平至展場關心台灣廠商動態時表示，沙國為中東第一大經濟體，為降低在經濟上單一依賴石油與天然氣，近年積極推動產業多元化發展，因此極為看好台灣高科技產業與沙國合作的前景。

張治平進一步指出，沙國近年為「沙烏地2030願景」推出新未來城NEOM線性城市，以及Qiddiya造鎮計畫，代表處亦致力協助台灣廠商加入這波智慧化浪潮所帶來的商機，共同實現沙國智慧轉型願景，並發展區域供應鏈契機。代表處也會大力支持晶睿等有意拓展沙國市場的台商充分運用沙國發展政策，開創業務佳績。（編輯：韋樞）11301003

沙烏地阿拉伯 願景

延伸閱讀

網球／大小蠻牛、球王齊聚六王大滿貫 台灣球迷免費看得到

法新社：沙烏地2024年已處決198人 逾30年新高

拜登與阿聯總統會談 美承認阿聯為主要國防夥伴

沙烏地阿拉伯國慶 吳志中：台沙合作潛力無限

相關新聞

唱爆女子監獄！阿根廷坐牢女囚的音樂狂想

「進來以後，我們都是一家人了。」故事從女主角約瑟莉（Yoseli）鋃鐺入獄開始。她在女子監獄裡認識了來自不同地方、各有不同經歷的獄友，在熬著刑期、等待重獲自由的時候，身邊的獄友成為依靠，最終她們的故事，都被譜寫成了監獄樂團表演的歌曲。這些故事，又透過阿根廷音樂紀錄片《唱爆女子監獄》（Reas），呈現在全世界的觀眾眼前。片中的角色，都曾在女子監獄服刑，出獄之後與導演合作演出，訴說的是對牢獄過往的回首，更多的還有彼此之間的情誼，以及對自由未來的想望。

華裔男闖瑞士幼兒園 3童挨刀

據外電報導，被評為世界最宜居城市之一的瑞士蘇黎世，一日發生一起罕見的持刀傷人事件，造成三名兒童受傷，其中一人傷勢嚴重。報...

旅遊新勢力／吸引千禧世代 郵輪公司出新招：短途、私人島嶼體驗

雖然愈來愈多年輕人願意搭乘郵輪，但也希望能有不一樣且更平價的體驗，迫使郵輪公司為他們重新設計行程。

火燒車意外23死 泰國交通部要全面檢查天然氣巴士

泰國昨天發生載滿孩童和老師的遊覽車失控撞上路邊護欄而起火燃燒意外，交通部要求全國使用天然氣的1萬多輛巴士進行全面安全檢查...

越媒：中國船隻南海搶劫 持鐵棍把漁民打到骨折

越南國營媒體今天報導，至少10名越南漁民在南海西沙群島附近海域捕漁時，遭到2艘外國船隻暴力搶劫而受傷。有官員指出，襲擊者...

台灣觀光品牌倫敦地鐵亮相 擁6大站千萬人次

至10月20日止，在倫敦搭乘地鐵，沿著月台或手扶梯行進，就有機會看見台灣觀光新品牌的形象廣告，還可以參加抽獎活動，大獎為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。