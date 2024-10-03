沙國最大安控設備展 台商AI影像安防系統亮眼登場

「進來以後，我們都是一家人了。」故事從女主角約瑟莉（Yoseli）鋃鐺入獄開始。她在女子監獄裡認識了來自不同地方、各有不同經歷的獄友，在熬著刑期、等待重獲自由的時候，身邊的獄友成為依靠，最終她們的故事，都被譜寫成了監獄樂團表演的歌曲。這些故事，又透過阿根廷音樂紀錄片《唱爆女子監獄》（Reas），呈現在全世界的觀眾眼前。片中的角色，都曾在女子監獄服刑，出獄之後與導演合作演出，訴說的是對牢獄過往的回首，更多的還有彼此之間的情誼，以及對自由未來的想望。

2024-10-03 09:43