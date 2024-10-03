越南漁民南海遭中國施暴 越方3天後公開表不滿

中央社／ 河內3日專電

越南漁民9月29日在西沙外海捕魚時，遭到中國執法力量施暴，約兩萬美元的漁獲及設備都被搶走。事發3天後，越南外交部2日晚間公開發聲，對整起事件表達不滿與堅決反對。

越南中部廣義省（Quang Ngai）10名漁民9月29日在南海西沙群島附近海域捕魚時，據稱被40個人以鐵棍等攻擊近3小時，越南漁船上的漁獲及設備都被搶走，價值約兩萬美元（約新台幣64.2萬元）。

越南媒體雖然率先報導，通篇卻以「外國船隻」含糊帶過，至10月1日深夜才被外媒揭露這些漁民是遭中國船隻施暴。事發3天後，越南外交部於2日晚間公開對整起事件表達不滿及堅決反對中方的粗暴行為。

官媒「世界與越南報」報導，越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）宣稱，中國執法力量的行為嚴重侵犯越南對西沙群島的主權，違反國際法和1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS），違背越中兩國高層更好管控海上爭端的共識。

范秋姮說，越南對此極度關切、不滿，並堅決反對中方執法力量對在西沙群島海域作業的越南漁民和漁船採取粗暴行為，造成越南漁民受傷、生命受到威脅，並損壞越南漁民的財產。

她指出，越南外交部已與中國駐越南大使館嚴正交涉，強烈反對中國執法力量上述行為，「要求中方充分尊重越南對西沙群島的主權」，緊急調查此事並向越南通報調查結果及不再發生類似行為。

廣義省漁民在西沙海域作業遭中國船隻追逐與襲擊的事件並非個案。2023年8月，廣義省漁民黃文歡（Huynh Van Hoanh）在西沙群島附近被中國船隻以水砲攻擊致右手骨折，船上的電子航海設備被燒毀。

即使COVID-19疫情期間，類似暴力事件也在發生。2020年6月，廣義省漁民阮祿（Nguyen Loc）帶領15名漁工在西沙群島海域捕魚遭中國船隻追逐、撞擊致漁船翻沉，船上約5億越南盾（約新台幣64萬元）的漁具和漁獲都被奪走。

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