華裔男闖瑞士幼兒園 3童挨刀

據外電報導，被評為世界最宜居城市之一的瑞士蘇黎世，一日發生一起罕見的持刀傷人事件，造成三名兒童受傷，其中一人傷勢嚴重。報導稱，嫌犯是一名廿三歲的華裔男子。

綜合法新社、美聯社、德國之聲等外媒報導，當地時間一日中午十二時許，一名工作人員正準備帶著幾名孩童前往托育中心時，行凶男子突出現，持刀械攻擊三名五歲孩童，造成一重傷兩輕傷。嫌犯當場被制伏，隨後遭警方逮捕，但犯案動機尚未公布。

對於凶嫌身分，法新社引述瑞士警法說法指出，是一名廿三歲的華裔男子（Chinese man）。大陸財新網致電蘇黎世警察局，試圖進一步確認行兇者是否為中國籍時，蘇黎世警方僅重申目前尚無法對外提供更多新的信息，並稱未來將視案件調查進展作進一步披露。

不過，德國之聲中文網則在報導中直指，「嫌犯是一名廿三歲的中國公民」。

上個月十八日，一名在深圳就讀日本人學校的十歲男孩，在上學途中遭一名男子襲擊身亡，大陸迄今仍未公布嫌犯作案動機。今年六月蘇州也曾發生一起大陸男子持刀襲擊正在等待日本人學校校車的母子，導致日籍母子受傷，而阻止襲擊的大陸籍女子則不幸遇刺身亡。