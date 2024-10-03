越南赴台旅客年拚50萬人次 選美皇后任代言人
觀光署邀請越南選美皇后阮垂仙擔任越南市場首位台灣觀光代言人，盼她的高人氣帶動越南赴台旅客突破50萬人次。阮垂仙日前赴台拍攝宣傳影片，除每天喝珍奶，還嘗試吃臭豆腐。
阮垂仙是越南選美皇后及模特兒，她在2021年代表越南參加世界小姐大賽，並奪得當年度冠軍，成為第一位在這項賽事中獲加冕的越南代表。阮垂仙目前是越南各大綜藝節目的常見來賓。
交通部觀光署駐胡志明市辦事處今天在越南Cinestar電影院發表由阮垂仙拍攝的首部越南語台灣觀光宣傳影片，現場也設置台灣多元旅遊主題互動攤位，由阮垂仙帶大家體驗台灣的復古童玩「戳戳樂」。
交通部觀光署駐胡志明市辦事處主任周欣毅表示，阮垂仙親民、形象正面，尤其受年輕族群喜愛，擁有逾480萬人追蹤，年齡層大多落在18至34歲，符合設定客群。盼在她的帶動下，今年越南赴台旅客能夠突破50萬人次。
阮垂仙在宣傳影片中享用台灣美食，走訪日月潭、台北101、佛光山、美濃等地。這是阮垂仙第一次去台灣，她說，自己每天都喝一杯珍珠奶茶，臭豆腐也讓人驚艷；再者，台灣綠化做得很好，空氣清新，讓人很放鬆。
周欣毅說，除了公布觀光代言人及全新宣傳影片，觀光署自9月起已與越南旅行社合作推出「台灣行程買3送1」優惠，活動至今年底；此外，也鎖定越南500大企業，前往宣傳獎勵旅遊、醫療旅遊、郵輪觀光及長程轉機等。
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