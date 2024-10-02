火燒車意外23死 泰國交通部要全面檢查天然氣巴士

泰國昨天發生載滿孩童和老師的遊覽車失控撞上路邊護欄而起火燃燒意外，交通部要求全國使用天然氣的1萬多輛巴士進行全面安全檢查；教育部則要求暫停所有非必要的校外教學活動。

一輛遊覽車昨天載著44名來自烏泰他尼府（UthaiThani）的師生進行校外教學之旅，中午約12時8分在巴吞他尼府（Pathum Thani）的公路上發生重大車禍，據泰媒報導，遊覽車因為爆胎撞上路邊護欄後起火燃燒。

車上共有38名學童和6名老師，學童年紀介於3到9歲之間。火燒車事件發生後，現場找到20名學生和3名老師的屍體。

肇事的遊覽車及遊覽車出事前撞上的一輛自小客車今天早上被拖離現場，鑑識小組會蒐集車上證據，也會在肇事現場蒐集證據，以釐清意外原因。民族報（The Nation）報導，根據初步調查，肇事遊覽車登記的是燃油車，業者自行改裝為使用天然氣。

交通部副部長蘇拉彭（Surapong Piyachote）今天召集相關單位官員舉行緊急會議，將對遊覽車業者提出更嚴格規範，避免未來再發生類似意外。會後交通部發出新聞稿指出，要求全國1萬3426輛使用天然氣的巴士在60天內進行完整檢查。

交通部並指出，未來將要求遊覽車公司的員工都必須完成危機處理課程；交通部將和教育部及全國的教育機構合作，如果有校外教學，將由各地的交通部官員先檢查遊覽車，確認沒有問題之後才能上路。

教育部則要求下轄的公立學校暫停所有校外教學活動，如果校外教學活動必須進行，則要確保車輛符合安全標準，且父母必須和孩童一起出發。

遊覽車司機沙曼（Saman Chankut）昨天在意外發生後逃離現場，他甚至把手機關機，沒有人可以聯繫上他，不過他昨天深夜主動向警方投案並接受調查。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，沙曼向警方表示，當時他駕駛時速約為70到80公里，但突然感到車身失去平衡，感覺好像是爆胎，接著車子就撞上了路邊護欄。

警方將以魯莽駕駛致死、魯莽駕駛危害他人生命財產、魯莽駕駛危害他人身心安全，以及肇事後未協助他人等罪名起訴沙曼。