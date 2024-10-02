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越媒：中國船隻南海搶劫 持鐵棍把漁民打到骨折

中央社／ 河內2日綜合外電報導
圖為2024年南海伏季休漁期結束時，中國漁船啟程奔赴遠洋一景。（中新社）
圖為2024年南海伏季休漁期結束時，中國漁船啟程奔赴遠洋一景。（中新社）

越南國營媒體今天報導，至少10名越南漁民在南海西沙群島附近海域捕漁時，遭到2艘外國船隻暴力搶劫而受傷。有官員指出，襲擊者搭乘懸掛中國國旗的船隻。

綜合法新社與路透社報導，越南漁民9月29日在西沙群島外海被以鐵棍毆打，還遭洗劫船上價值數千美元漁獲和設備。

西沙群島位在資源豐富的南海中，中國、越南、菲律賓、台灣、馬來西亞和汶萊都主張擁有南海部分主權。

越南媒體在報導中未指出襲擊者的國籍，但越南中部廣義省（Quang Ngai）官員馮伯旺（Phung BaVuong，譯音）告訴法新社：「他們是中國人，（船上懸掛）中國國旗。」

據國營「前鋒報」（Tien Phong）報導，10名越南籍男性船員9月30日抵達廣義港後，其中4人被緊急送醫，報導稱他們遭到約40個人攻擊3小時。

報導引述船長阮青邊（Nguyen Thanh Bien，譯音）說，「他們身穿格子上衣，殘忍地用鐵棍毆打我們」，並稱自己在遇襲後昏迷約1小時。他告訴當局，這次遇襲遭劫走價值約2萬美元（約新台幣64.2萬元）設備和漁獲。

「前鋒報」網站上的影片顯示，漁民們被人用擔架抬下船。報導稱，其中1人腿部骨折，2人手臂骨折。

中國外交部昨天表示，越南漁船未經北京政府許可，在西沙群島相關海域非法捕魚，並稱中國有關部門採取相關措施加以制止。

中國外交部回應路透社置評請求時表示，「現場行動專業且克制，未發現有人受傷」，但沒有具體提及這起攻擊事件。

越南外交部未立即回應路透社的置評請求。報導提到，越南當局正在調查此事。

外交部 西沙群島 越南

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