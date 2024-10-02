台灣觀光品牌倫敦地鐵亮相 擁6大站千萬人次

至10月20日止，在倫敦搭乘地鐵，沿著月台或手扶梯行進，就有機會看見台灣觀光新品牌的形象廣告，還可以參加抽獎活動，大獎為英國-台灣來回機票。

據倫敦交通局（Transport for London）統計，倫敦地鐵每月平均搭乘人次超過9000萬。

觀光署5月推出台灣觀光新品牌概念TAIWAN-Wavesof Wonder（台灣魅力．驚喜無限）。

繼8月在倫敦啟動首場海外宣傳後，觀光署9月下旬再度選擇在倫敦擴大宣傳，在國王十字（KingsCross）、帕丁頓（Paddington）、維多利亞（Victoria）、倫敦橋（London Bridge）、托登罕宮路（Tottenham Court Road）、牧者叢（Shepherd'sBush）等6個人流強度高的地鐵站，推出TAIWAN-Waves of Wonder平面及動態廣告，為期近一個月。

據觀光署統計，英國目前是台灣觀光旅遊在歐洲的最大客源。全球COVID-19疫情消退後，英國旅客訪台人數自2022年即明顯回升，至2023年已經恢復至疫情前約8成水準。今年以來，累計至8月中旬的英國旅客訪台人次已超越疫情前水準，恢復率超過100%。

觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊透露，除了地鐵站，辦事處預計今年底前還會推出以計程車、公車等為媒介的台灣觀光廣告。

倫敦交通局統計顯示，倫敦地鐵搭乘人次在2023年約11.5億；今年以來，每月平均搭乘人次約9200萬。

為進一步提升宣傳效益，觀光署駐倫敦辦事處與長榮航空及中華航空英國分公司合作，推出線上活動。有興趣參加的民眾只要在倫敦地鐵站的台灣觀光廣告前擺出有創意的波浪動作（呼應TAIWAN-Waves ofWonder），並將與台灣觀光廣告的合影上傳至社群平台分享，即可參加英國-台灣來回機票抽獎。

觀光署駐倫敦辦事處表示，倫敦地鐵是全球最繁忙地鐵系統之一；期盼這次結合線上與線下的宣傳活動能引發民眾討論和參與，吸引更多旅客赴台灣一遊。