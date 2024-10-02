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5寶媽做豐臀手術喪命！多處重要器官被刺穿...家屬怒告發現醫生竟「無獲授權」

香港01／ 撰文：喬納森
一位5寶媽因為豐臀手術而喪命。手術示意圖／新華社
一位5寶媽因為豐臀手術而喪命。手術示意圖／新華社

愛美是女人天性，但要小心可能出現的風險。美國有寶媽接受非法的巴西臀部提升手術中，被醫生刺穿腸道、膀胱、肝臟和腹壁等多個重要器官，導致腹腔內嚴重出血，引發脂肪栓塞，在兩小時後惡化心臟驟停而亡。

死者家屬已對涉事醫生及手術中心提出訴訟，並揭發醫生無獲授權在該手術中心進行手術，他已被禁止在該手術中心進行同類手術，並被罰款2萬美元（約636,866新台幣），但他仍然可保留醫生執照。

綜合外媒報道，33歲死者拉塞爾（Erica Russell），於2021年6月16日進行巴西臀部提升手術（BBL），該手術會將身體其他部位的脂肪轉移到臀部，以達致臀部更豐滿效果，價格為3,500美元。

事發當日拉塞爾由醫生薩姆森（Dr. John Sampson）為她進行手術。手術當天晚上8點31分開始，但薩姆森在手術過程中意外刺破了拉塞爾腸道、膀胱、肝臟和腹壁，導致她腹腔內嚴重出血，引發脂肪栓塞，至晚上10點50分，拉塞爾情況惡化，最終心臟驟停死亡。

事後警方揭發在拉塞爾手術開始前，薩姆森於當日已經進行了6個手術，總計達14小時，而即使拉塞爾在手術前簽署的文件顯示薩姆森擁有手術特權，但他實際上並未獲得在涉事手術中心進行手術授權。

目前薩姆森醫生已被禁止在涉事手術中心進行巴西臀部提升手術，並被罰款2萬美元，但他仍然可保留醫生執照。

對於拉塞爾在手術中遭刺穿重要器官而慘死手術台，她的家屬已對薩姆森和手術中心提出訴訟。拉塞爾朋友和同事描述，她是一位充滿愛心的母親，會把孩子放在第一位，親友們會記住她的堅強和奉獻。

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文章授權轉載自《香港01》

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