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英百歲老人達高峰 高齡照顧需政策佈局

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
據英國政府統計，一戰後嬰兒潮導致英格蘭和威爾斯的百歲人口每年大幅增加，如今數量已超過1萬4千名。（Photo by Simon Godfrey on Unsplash under C.C License）
據英國政府統計，一戰後嬰兒潮導致英格蘭和威爾斯的百歲人口每年大幅增加，如今數量已超過1萬4千名。（Photo by Simon Godfrey on Unsplash under C.C License）

超過1萬名百歲老人居住英國，創下歷史新高峰！據英國政府統計，一戰後嬰兒潮導致英格蘭和威爾斯的百歲人口每年大幅增加，如今數量已超過1萬4千名。專家呼籲，政府應擴大投資高齡社會的相關服務，包括創建「老年友好社區」保障老年人的生活福祉和健康。

百歲老人達高峰

衛報》報導，英國國家統計局的人口分析顯示，2023年有14850名百歲以上的老人居住在英格蘭和威爾斯，相較於2002年的數據增加超過一倍，其中約有560人年齡在105歲以上。然而，英格蘭和威爾斯百歲以上的人數已達到高峰。

英國國家統計局表示，一戰後嬰兒潮與英國百歲老人的數量有關。截至2021年，一戰後嬰兒潮導致英格蘭和威爾斯的百歲老人數量每年大幅增加，其中2018年和2021年分別有10930人和14370人。

此外，2023年英格蘭和威爾斯的最高年齡性別比例持續縮小，百歲以上的女性與男性的比例為4.5，相較於2022年減少0.1。再者，威爾斯的百歲老人略多於英格蘭，前者為每10萬人中有26人，後者則為每10萬人中有24人。

高齡照顧成難題

愛爾蘭新聞報》報導，老年人是英國保健署中最大的用戶群體，但沒有足夠的專門計劃來幫助他們保持健康，尤其英國各地的健康預期壽命也存在巨大差異，相較於富裕地區，貧困地區的老人罹患嚴重疾病的時間可能會超過十多年。

英國慈善機構Age UK負責人卡羅琳指出，雖然更多的人壽命增加是值得慶祝，但針對高齡社會的服務政府應擴大投資，像是老年人所依賴的社會護理系統，在長期被忽視中需要徹底改革，並投入更多資金和資源。

她呼籲，政府應創建「老年友好社區」，並設置良好的老年設施及開放空間，才能真正保障老年人的生活福祉和健康。

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