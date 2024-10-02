埼玉「地下宮殿」颱風後清掃畫面曝光！網友驚訝這點：竟然沒機械化
位於埼玉縣的「首都圈外郭放水路」，是關東一帶重要的排水系統，每當像是颱風來臨時，都扮演著重要的排水功能。而放水路內部巨柱聳立的樣貌，讓這裡有了「地下神殿」的稱呼，平時也開放觀光客參觀，最近官方更公布了清掃地下時的樣子，引起一些討論。
根據日本媒體「withnews8」報導，八月下旬珊珊颱風襲擊日本，讓這座地下神殿在今年首次發揮排水的功效。而在用機器排水後，後續宮殿內的淤泥等清掃作業，還是得交由人力完成。
日本國體交通省江戶川河川事務所分享一張照片，指出為了在颱風過後，能盡快再度開放地下神殿參觀，因此負責維護的川村建設，馬上派人到現場作業。由於就算有泥巴堆積，其實也不會對排水等功能造成太多問題，因此清掃的部分事實上只包含遊客會參觀的區域，佔整體面積約三分之一左右。
先日の台風第10号の影響により #地下神殿 へ流入した水をポンプで排水した後、底に溜まった泥を人力で丁寧に掃除しました。— 国土交通省 江戸川河川事務所 (@mlit_edogawa) September 11, 2024
写真は維持管理を担う川村建設(株) の作業風景です。
排水翌日の９月２日からの通常見学を再開するため、２日の午前中に急ピッチの作業が行われました。#首都圏外郭放水路 pic.twitter.com/L0eKY8zCsV
工作人員在地下神殿清掃的畫面難得曝光，許多網友也表示「好辛苦！這是也是為了以後做打算」、「竟然是靠人力作業，要向他們低頭道謝了」、「感謝這些工作人員，不知道以後會不會用更機械化的方式處理」、「應該要表彰這些人」、「感謝＆再感謝」、「要維持這麼大的設施不容易啊」、「以後想去看一看」。
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