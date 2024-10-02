冥王星最大衛星首發現CO2 再揭太陽系誕生奧秘

今天發表的研究顯示，科學家利用韋伯太空望遠鏡（James Webb SpaceTelescope）首度偵測到冥王星最大衛星「冥衛一」（Charon，又名凱倫）冰凍地表上的二氧化碳。

法新社報導，在冥衛一地表發現二氧化碳和另一種化學物質過氧化氫（H2O2），可能可以為太陽系神秘外圍的這個冰封世界提供線索。

冥王星過去長期以來一直被視為太陽系第9大行星，但在海王星以外被稱作古柏帶（Kuiper Belt）的區域發現其他類似的天體後，冥王星已於2006年降級為矮行星。

環形的古柏帶被認為蘊藏數以百萬計個冰封世界。

美國非營利研究機構西南研究院（SouthwestResearch Institute）科羅拉多州波爾德（Boulder）辦公室首席科學家普羅托帕帕（Silvia Protopapa）告訴法新社，這些天體都是「時光膠囊」，能讓我們了解太陽系的形成。

普羅托帕帕解釋道，冥衛一之所以能讓人們得以一窺奧秘，是因為它與冥王星等古柏帶其他天體不同，冥衛一的地表沒有被甲烷等高揮發性冰層所遮蔽。

這項韋伯太空望遠鏡關於冥衛一新發現的研究結果發表於期刊「自然通訊」（NatureCommunications），普羅托帕帕是研究主要作者。冥衛一是冥王星5顆衛星中最大的一顆。

冥衛一寬度約和法國一樣，大小是冥王星的一半，最初於1978年被觀測到。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的探測太空船「新視野號」（New Horizons）2015年飛經冥衛一時，發現其表面佈滿水冰和氨，因而給這顆衛星紅色和灰色的外表。

新視野號也發現，冥衛一地表下的物質有時會透過地表隕石坑洞暴露出來。

這對科學家表明，對於地球生命至關重要的氣體二氧化碳，也可能存在於冥衛一表面。

普羅托帕帕表示，發現並解析冥衛一上的這些化學物質，是探索更多關於這些遙遠世界的另一塊「拼圖」，能進而揭開太陽系的誕生之謎。