外國人比較貴？日本飯店漲不停嚇跑本國人 業者研討實施外籍客「二重訂價」

近年訪日的外國觀光客數量逐年攀升，不斷創下新高。在東京的街頭上，總是有著為數不少的外國遊客。這也連帶使得東京飯店的住宿價格節節攀升，且有部分業者，正在商討要針對外國客調漲住宿價，施行「二重訂價」的規則。

根據日本媒體「日刊現代」報導，經常需要出差到東京的神戶國際大學教授中村智彥，表示現在東京核心的商務旅館住宿費越來越高，讓他現在到了東京，飯店只能越選越外圍。或者乾脆將行程排成當天往返，以及透過視訊會議來解決事情，省下一筆住宿費用。

有的在前年住宿價7500日圓（約相當於新台幣1658元）的飯店，在去年已經漲到了1萬2000日圓（約相當於新台幣2652元）。到了上個月，預約價格又飆到17000日圓（約相當於新台幣3758元），簡直是名副其實的「三級跳」。

帝京大學講師鳥海高太朗指出，由於外國觀光客高度集中在某些大城市，加上日幣依然便宜關係，將促使各類服務和商品的費用，將會出現「二重價格」的情形，針對外國遊客多收取2到3成的費用。過去已經傳出有餐廳，特意調高外國客人的價格，也傳出已經有旅宿業者正在檢討二重訂價。

如果住宿價格持續飆漲，可能會影響到日本本國的遊客下榻意願。近來在北海道特定的觀光區，以及京都等地方，就因為住宿價格高漲，讓本國客人望之卻步，也有年輕人乾脆安排不住宿的旅程。因此藉由二重價格，一方面可以增加營收，另一方面也不會嚇跑日本本國客人。