繼台北後⋯鳥貴族也插旗韓國首爾 客人爆滿「要排四小時」
日本的連鎖平價品牌居酒屋「鳥貴族」，日前於新光三越台北南西一館5樓，開設台灣首家分店，吸引大批饕客前往朝聖。近來鳥貴族也進軍韓國，在首爾弘大開設了韓國第一號分店，同音人潮絡繹不絕，得等好幾個小時才能進場。
根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，鳥貴族社長大倉忠治表示，十年期就在針對海外市場進行調查。為了鳥貴族企業的成長，在國外拓展業務有其必要，否則鳥貴族會沒有未來。
過去有不少日本居酒屋品牌進軍韓國，但是也有的因為價格偏高，或者口味不合，結果只能撤出韓國市場。這次鳥貴族選擇的插旗地點，周邊一帶其實有不少日式居酒屋，但是像是烤雞之類的品項，不如鳥貴族般經濟實惠，因此被認為是鳥貴族拓展的機會。飲料、菜單也針對韓國口味做過微調。
首爾弘大店開幕後，鳥貴族接連幾天都大排長龍，有時甚至得等上四個小時，才有辦法入座。而鳥貴族也早已規劃，今年還要再首爾加開二號、三號店，且預計到2029年為止，想在韓國境內開設300家分店，大舉進軍韓國市場。
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