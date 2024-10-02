快訊

4市晚間8時同時宣布颱風假 基隆卻偷跑？蔣萬安說話了

昔挺太陽花、舉國旗！ 安溥手寫字賀中國國慶...網友全看傻

虛驚一夜？遲來的報復？伊朗轟擊以色列「無重大傷亡」

繼台北後⋯鳥貴族也插旗韓國首爾 客人爆滿「要排四小時」

聯合新聞網／ 綜合報導
日本平價居酒屋品牌鳥貴族進軍韓國，並計畫未來要在韓國開設300間分店。圖擷自ANNnewsCH YouTube
日本平價居酒屋品牌鳥貴族進軍韓國，並計畫未來要在韓國開設300間分店。圖擷自ANNnewsCH YouTube

日本的連鎖平價品牌居酒屋「鳥貴族」，日前於新光三越台北南西一館5樓，開設台灣首家分店，吸引大批饕客前往朝聖。近來鳥貴族也進軍韓國，在首爾弘大開設了韓國第一號分店，同音人潮絡繹不絕，得等好幾個小時才能進場。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，鳥貴族社長大倉忠治表示，十年期就在針對海外市場進行調查。為了鳥貴族企業的成長，在國外拓展業務有其必要，否則鳥貴族會沒有未來。

過去有不少日本居酒屋品牌進軍韓國，但是也有的因為價格偏高，或者口味不合，結果只能撤出韓國市場。這次鳥貴族選擇的插旗地點，周邊一帶其實有不少日式居酒屋，但是像是烤雞之類的品項，不如鳥貴族般經濟實惠，因此被認為是鳥貴族拓展的機會。飲料、菜單也針對韓國口味做過微調。

首爾弘大店開幕後，鳥貴族接連幾天都大排長龍，有時甚至得等上四個小時，才有辦法入座。而鳥貴族也早已規劃，今年還要再首爾加開二號、三號店，且預計到2029年為止，想在韓國境內開設300家分店，大舉進軍韓國市場。

居酒屋 日本

延伸閱讀

大成引進鳥貴族在台開幕 韓家寅：今年將開出3家店

鳥貴族台灣首店開幕即爆紅！揭曉10大聲量最高的新來台餐廳 你打卡過幾家？

鳥貴族台灣開幕、今年再攻港韓美 一關鍵讓它敢在低谷時全球大展店

日本「鳥貴族」全台首家開賣！ 排隊50人、頭香客等3.5小時

相關新聞

外國人比較貴？日本飯店漲不停嚇跑本國人 業者研討實施外籍客「二重訂價」

近年訪日的外國觀光客數量逐年攀升，不斷創下新高。在東京的街頭上，總是有著為數不少的外國遊客。這也連帶使得東京飯店的住宿價格節節攀升，且有部分業者，正在商討要針對外國客調漲住宿價，施行「二重訂價」的規則。

冥王星最大衛星首發現CO2 再揭太陽系誕生奧秘

今天發表的研究顯示，科學家利用韋伯太空望遠鏡（James Webb SpaceTelescope）首度偵測到冥王星最大衛...

繼台北後⋯鳥貴族也插旗韓國首爾 客人爆滿「要排四小時」

日本的連鎖平價品牌居酒屋「鳥貴族」，日前於新光三越台北南西一館5樓，開設台灣首家分店，吸引大批饕客前往朝聖。近來鳥貴族也進軍韓國，在首爾弘大開設了韓國第一號分店，同音人潮絡繹不絕，得等好幾個小時才能進場。

烏克蘭《烽火下的愛與隔閡》：烏東導演致陌生國與家的一封信

世代間的政治立場歧異幾乎是每個國家必然面臨的問題，因為人們經歷不同的成長背景、國內外局勢的變化，自然養成了不同的價值選擇。而部份尚未走出歷史傷痕、尚未成為正常國家的新生民主國家，則面臨更嚴峻的考驗──分裂的國族認同。

看不見腳踝的Z世代 以前覺得老土的襪子已成新主流

「從女性選擇襪子是否露出腳踝，就可以判斷她們的年齡」，去年底播客主持人、彼拉提斯教練在的TikTok一席話，掀起議論延燒至今年，並擴及到不分性別、千禧與Z世代的襪子戰爭。三、四十歲的千禧世代覺得有長輩氣息的服飾，現在被十幾、二十幾歲的Z世代「撿回來」。

俞大㵢出席全球反制伊斯蘭國會議 說明台灣貢獻

美國昨天邀集「全球反制伊斯蘭國聯盟」成員召開會議，並發表聯合公報，提到在伊拉克的軍事任務將轉變為雙邊安全夥伴關係，也將全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。