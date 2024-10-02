林格倫文學獎得主現身哥德堡書展 述說創作心路歷程

瑞典最大的哥德堡書展（Gothenburg Book Fair）9月26日登場，阿斯特麗德．林格倫文學獎今年的得主澳洲「原住民讀寫識字基金會」與2020年的得主繪本作家白希那都到現場，分享他們在創作中的心路歷程。

林格倫文學獎（Astrid Lindgren Memorial Award）今年的得主是澳洲的「原住民讀寫識字基金會」（Indigenous Literacy Foundation, ILF），這個非營利組織長期以來推廣澳洲原住民的閱讀，從一開始單純的捐贈書籍到原住民社區，到近年來跟原住民兒童與青少年一同以母語創作屬於自己社群的故事繪本。

自2011年起，「原住民讀寫識字基金會」已經跟超過400個原住民社區合作，發表了109本書，使用多達31種語言。

「原住民讀寫識字基金會」的出版主任羅賓森（Nicola Robinson）表示，澳洲有悠久的被殖民歷史，長久以來英美文學佔據主流地位，她小時候甚至不知道原來澳洲、紐西蘭也有故事，也可以是故事發生的場景。

同樣的，很多原住民兒童不但沒有讀過屬於他們自己族群的故事，他們甚至失去了自己的語言。透過與基金會共同創作的工作，這些族群慢慢的把自己的故事用文字、語音、圖畫記錄下來，也藉由這樣的計畫，重新學習自己的文化和語言。

基金會的計畫負責人摩爾（TicTac Moore）表示，參與出版創作的原住民學童透過這樣的合作產生自信，對自己的成果感到十分驕傲，幾乎每一本書背後都有一個這樣的故事。

計畫主任卡西姆（Zoe Cassim）表示，跟原住民社群合作必須要聆聽與溝通，不是一下就端出「解方」，要對方配合，原住民族居住在當地已有數百年，他們世世代代累積的知識與智慧通常就是解方。

2020年的得主白希那（Baek Heena）在書展舉辦兩場講座以及簽書會。她表示，得到林格倫文學獎是她人生重大的轉捩點，在得知獲獎前，她剛輸掉與前出版社的官司，非常沮喪。林格倫文學獎給了她信心，也給她豐沛的獎金，現在她成立了自己的公司也租到了夢想中的工作室，與妹妹和很棒的同事一起快樂的創作。

她也透露，在林格倫文學獎的安排下，她到瑞典北部拜訪一位專業的芭比收藏家，讓她大開眼界，也對她目前與先生一同創作的芭比肥皂劇很有啟發，她預計明年會在網路上發表這些影片。

林格倫文學獎是瑞典政府為紀念瑞典著名作家阿斯特麗德‧林格倫的貢獻，並促進世界兒童文學和少年文學發展而設立的獎項，推廣兒童閱讀好故事的權利，每年選出一個對兒童與青少年文學有獨特貢獻的個人或組織，頒發獎項及高達500萬瑞典克朗（約新台幣1506萬元）的獎金。