法國顧忌中共學術滲透 接連拒發研究員入境簽證

法國「情報在線」昨天揭露，政府接連拒發簽證給與中國官方過從甚密的學者，避免他們進入重要實驗室或參與敏感活動。此舉顯示法國情報單位對於中國的學術干涉與宣傳策略越來愈關注。

法國情資數位媒體「情報在線」（IntelligenceOnline）9月30日報導揭露，中國現代國際關係研究院南亞研究所所長胡仕勝因簽證在最後一刻遭到法國政府拒絕，而無法參與幾天前在法國舉辦的西藏研討會。

據情報在線獲得的消息，胡仕勝原本應該參與巴黎地緣政治學院9月20日舉辦的「西藏（Xizang）與中印關係」研討會，卻被法國拒之門外。該研討會也因活動名字特意額外標注中共使用的Xizang名稱而引起學界爭議。

代表團另外4位成員，包括中國藏學研究中心副總幹事扎洛等人則成功獲得簽證。

法媒指出，中國現代國際關係研究院是中國最早也最具影響力的國際研究機構之一，在中國國家安全部的直接統轄之下，並接受中共中央委員會的監督。而胡仕勝在中國現代國際關係研究院的角色是他被法國拒發簽證的主因。

其實就在一週前，情報在線9月23日也揭露另一起中國學者簽證遭拒的案件。一名中國教授兼研究員獲得位於巴黎的法國國立高等工程技術學校（ENSAM）聘任。

該媒體表示，情報單位向政府高層提供一份非官方報告，指出這位學者與中國軍事研究有關，使得行政司法單位拒發簽證。

該名學者原本獲聘至ENSAM出任講師，並獲准到一間被列入科學管制名單（ZRR）的實驗室進行研究。ZRR是法國用來保護具有科學與技術潛力國家研究機構的分級制度，入列單位會有嚴格管制規範。

情報在線指出，該學者曾在以色列工作，並在夏季前向法國駐耶路撒冷總領事館提出「人才護照」的長期簽證申請，在6月初遭到拒絕。

他向行政法院提起上訴，並請求取消拒絕決定，聽證會於8月舉行。法院出示一份來自情資單位的報告，強調他和一位替官方進行軍事研究的中國教授以及兩所大學過從甚密。報告寫道：「申請人工作的領域，其民間與軍事影響都對法國國家利益帶來風險」。

這份情報單位的資料把矛頭指向位於西安「專門研究軍武」的西北工業大學，而該學者在此完成部分學業。此外，報告也顯示，這名申請人多次與一位中國研究員共同出版，而後者所在的華中科技大學機械學院，「積極與人民解放軍合作」。

該學者的律師則表示，他已在2月就透過聘任學校獲得進入ZRR實驗室的許可了。

然而聽證會上，內政部的代表向法官表示，許可是「受到限制的」，因為所有與中國，或與中國研究者的「正式或個人合作」，都「應該受到監督」。他很驚訝申請人能夠獲得許可，並指出內政部在這份申請上給予反對意見。

最後行政法庭於8月底表示，申請人未能針對簽證被拒的合法性提出足夠質疑，因此維持拒發簽證決定。

情報在線寫道，接連兩件中國研究員被法國拒發簽證，顯示法國情報單位對於中國的關注越來越高，並努力讓依附於中國情報單位之下的軍事研究機構學者遠離法國。

最後報導指出，中國共產黨的宣傳策略日漸精細隱蔽，透過在法國舉辦越來越多議題敏感的研討會與會議，企圖影響學界，並推進中國論述。