俞大㵢出席全球反制伊斯蘭國會議 說明台灣貢獻

美國昨天邀集「全球反制伊斯蘭國聯盟」成員召開會議，並發表聯合公報，提到在伊拉克的軍事任務將轉變為雙邊安全夥伴關係，也將全面加強反恐。駐美代表俞大㵢應邀出席，說明台灣貢獻。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）邀「全球反制伊斯蘭國聯盟」（Global Coalition to Defeat ISIS）成員召開第10屆部長級會議。該聯盟成立於2014年，以協助伊拉克對付恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS），台灣也在當年加入。

駐美代表處發布新聞稿指出，俞大㵢在會議致詞表示，台灣作為「全球反制伊斯蘭國聯盟」的成員及國際社會負責任的一份子，積極響應聯盟的工作。

俞大㵢說，台灣今年正協助敘利亞東北區的公民社會恢復活力、改善當地公衛、促進生活品質及強化急救人員職能等工作，未來也將持續為區域穩定做出貢獻。

新聞稿指出，台灣近年持續對前ISIS占領區提供人道援助，投入逾400萬美元（約新台幣1億2800萬元），協助穩定中東情勢，成果獲聯盟成員肯定；台灣將持續與美國等理念相近國家攜手捍衛民主自由等價值，促進區域及全球和平、穩定及繁榮。

會議發表的聯合公報指出，該聯盟計劃把在伊拉克的軍事任務，轉變為雙邊安全夥伴關係，這反映出ISIS的威脅減低。聯盟強調，將動員成員及夥伴，破壞ISIS的全球網路，限制他們取得資金的途徑，確保ISIS的勢力不再崛起。

公報也指出，聯盟成員將支持聯盟穩定工作小組的優先事項，計劃為伊拉克、敘利亞等前ISIS占領區的居民籌募3億9400萬美元，目前成員已貢獻逾2億美元，用於包括改善難民營居民生活條件、協助流離失所者重新融入原籍社區等工作。

公報指出，該聯盟目前有87個成員國及夥伴，最新加入的國家是馬爾地夫。另有巴基斯坦、烏茲別克等6個觀察員。