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東加王國附近發生規模6.6地震 無引發海嘯威脅

中央社／ 威靈頓2日綜合外電報導

美國地質調查所（United States Geological Survey）表示，東加王國附近今天發生規模6.6地震，沒有引發海嘯的威脅。

法新社報導，根據美國地質調查所，這起地震發生於當地時間上午9時5分，震源深度約10公里，震央在東加王國首都努瓜婁發（Nuku'alofa）東北方約321公里的海洋中。

東加王國尚未提供任何地震災損報告，太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Centre）表示，「這次地震沒有引發海嘯的威脅」。

位於環太平洋火山帶（Pacific Ring of Fire）的東加王國經常發生地震，約有10萬人住在這個地勢較低的群島。

地震 海嘯 美國

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