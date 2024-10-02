東加王國附近發生規模6.6地震 無引發海嘯威脅

美國地質調查所（United States Geological Survey）表示，東加王國附近今天發生規模6.6地震，沒有引發海嘯的威脅。

法新社報導，根據美國地質調查所，這起地震發生於當地時間上午9時5分，震源深度約10公里，震央在東加王國首都努瓜婁發（Nuku'alofa）東北方約321公里的海洋中。

東加王國尚未提供任何地震災損報告，太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Centre）表示，「這次地震沒有引發海嘯的威脅」。

位於環太平洋火山帶（Pacific Ring of Fire）的東加王國經常發生地震，約有10萬人住在這個地勢較低的群島。