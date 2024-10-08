被譏諷「醜到像胖虎」 她不斷整容找回自信卻感慨：整形不是魔法

愛美是天性，有些人為了變得更漂亮，甚至會不惜花大錢整形，讓自己更接近理想中的樣子。一位暱稱「室長ちゃん」的日本女網友，過去就曾經整形多次，大幅改變自己的樣貌，近日也分享了自己的心路歷程。

根據日本媒體「eltha」報導，室長在中學的時候，曾被嫌棄長得太醜，甚至要她不准靠近、不准說話，讓她受到相當大的打擊，連鏡子也不敢去照。從那之後，她就一直相當在意外表。

在高中時，室長花費自己打工賺來的儲蓄，將單眼皮整成雙眼皮。這是她首度嘗試整形，當她照著鏡子時，看到自己嶄新的樣貌，心情相當激動，也發現「原來只是整個眼睛，就能夠這麼快樂」，因此後來也持續整形。

另一個讓她印象深刻的，是在打過玻尿酸之後，臉形也有明顯的改變。過去她曾被譏諷是哆啦A夢裡頭的「胖虎」，但隨著樣貌改變，綽號也漸漸變成「漂亮的胖虎」，到後來則是「漂亮的XXX（本名）」。就因為整形，讓她少了很多不必要的惡言惡語。

如今的室長，已經不再為自己的樣貌感到憂慮了。不過對於以前聽說，只要整形過後，人生的價值觀和戀愛觀都會改變，她自己倒是沒有這種感覺。因此在她看來，整形也並非魔法，用什麼樣的心態去面對才是重點。