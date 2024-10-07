聽到男子弄丟錢包…路人秒塞大鈔「不用還」！兒分享暖心故事找到恩人
遭遇意外時，雖然難免會感到困擾，但更可能藉由這個過程，體驗到社會的溫情。近來有位日本網友，就分享了自己父親掉了錢包，正不知如何是好時，意外產生的溫暖插曲。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友「Hidekodeko_fufu」在9月初貼文，表示最近爸爸從福岡到東京的時候，錢包疑似在福岡機場弄丟了，身上只剩下一點搭電車的零錢而已，因此緊急打電話回家。
這時，站在網友父親附近的一位男性路人聽到電話內容，立刻掏出10000圓日幣大鈔（約新台幣2213元）為他救急，而且堅決表示不用還，就這麼離開了。
這篇文引起討論後，另一位ID「agurifoodsyoshi」的網友詢問：「你父親是不是畫家？」原來他就是當初主動給錢的那位好心人士，雙方因此在網上相遇，網友的父親也相當高興，表示非常謝謝對方。即便這位網友仍堅持不收還款，但父親打算至少送出自己畫作的明信片，來當作這件事的謝禮。
昨日福岡から上京し羽田空港で財布をなくした事に気づき困っていた父に一万円をくださった恩人が見つかりました。— 陽出子✨✨（ヒデコ←呼び方） (@Hidekodeko_fufu) September 4, 2024
Xすごい‼️
父は本当に喜んでおりました。
私もこのような親切な方が本当にこの世にいるんだと驚きでした。
本当にありがとうございました。
また拡散して頂いた皆様感謝申し上げます https://t.co/CVF3sUUwe6
其他網友也紛紛留言「哇，太棒了，有找到人真的是太好了」、「雖然X上常常傳出一些不好的事情，但也是有這樣溫馨的故事」、「現實中真的有這麼暖心的事情呢」、「不要小看X的力量」。而因為那位恩人本身在販售地瓜乾，也有不少網友看了這個故事後，立刻跑去向他購買產品。
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