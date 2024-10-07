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聽到男子弄丟錢包…路人秒塞大鈔「不用還」！兒分享暖心故事找到恩人

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友的父親福岡機場弄丟錢包，遇到好心人士給他一萬日圓應急。福岡機場示意圖。圖／Ingimage
一位日本網友的父親福岡機場弄丟錢包，遇到好心人士給他一萬日圓應急。福岡機場示意圖。圖／Ingimage

遭遇意外時，雖然難免會感到困擾，但更可能藉由這個過程，體驗到社會的溫情。近來有位日本網友，就分享了自己父親掉了錢包，正不知如何是好時，意外產生的溫暖插曲。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友「Hidekodeko_fufu」在9月初貼文，表示最近爸爸從福岡到東京的時候，錢包疑似在福岡機場弄丟了，身上只剩下一點搭電車的零錢而已，因此緊急打電話回家。

這時，站在網友父親附近的一位男性路人聽到電話內容，立刻掏出10000圓日幣大鈔（約新台幣2213元）為他救急，而且堅決表示不用還，就這麼離開了。

這篇文引起討論後，另一位ID「agurifoodsyoshi」的網友詢問：「你父親是不是畫家？」原來他就是當初主動給錢的那位好心人士，雙方因此在網上相遇，網友的父親也相當高興，表示非常謝謝對方。即便這位網友仍堅持不收還款，但父親打算至少送出自己畫作的明信片，來當作這件事的謝禮。

其他網友也紛紛留言「哇，太棒了，有找到人真的是太好了」、「雖然X上常常傳出一些不好的事情，但也是有這樣溫馨的故事」、「現實中真的有這麼暖心的事情呢」、「不要小看X的力量」。而因為那位恩人本身在販售地瓜乾，也有不少網友看了這個故事後，立刻跑去向他購買產品。

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