業績下滑就停辦！日企試行「周休三日」創雙贏 老闆樂讓員工多休假

很多員工都希望能夠薪水維持不變、假期則越多越好，但對老闆而言，肯定會擔憂假放得太多，會不會影響到公司營運。但最近有間日本企業，嘗試性地實施周休三日，結果業績創下新高，收到相當不錯的成效。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，創業至今已經104年，位於愛知縣的黑板製造商「Sakawa」，公司社長坂和壽忠從一年半前，就在考慮「周休三日」的制度。當時有三個方案考量，包括「每周多放一天假，薪資也減少」、「每周多放一天假，薪資不減，但在其他工作日補回時數」、「每周多放一天假，薪資不減，也不特別補時數」。

三個方案考量下來，坂和認為第一個方案會影響員工工作意願，第二個方案則是讓有家庭的員工，可能來不及回家煮飯之類的，因此都很難採用。第三個方案對員工而言，雖然是最不虧的選擇，但是站在老闆的角度，會擔心營運狀況是否會受到影響。

於是，坂和便以「每個月一次」、「多一天的休假固定在周三」、「全公司分成兩組輪替休息，確保周三公司依然有人」、「如果業績出現明顯下滑就立刻停止」等條件，開始試辦周休三日。

在周休三日試辦後，員工們有了更多自己的時間，可以兼顧自己的興趣，照顧孩子、健身訓練，或者鑽研進修等等。也有的人總算可以趁著平常日，到放假不會開放的公務機關辦事情，因此對於這項改動，都表示相當肯定。

而在少了一天工作日後，公司內更開始檢討過往的工作方式，還能不能更有效率。好比減少不必要的會議等等，將時間確實地花在刀口上，員工們的工作意識也明顯上升。結果公司業績不僅沒有下降，反而還創下新高，讓這個周休三日的實驗，有個成功的結果，未來還打算每個月再增加一周「周休三日」。