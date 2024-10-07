快訊

加薩戰火1週年！台灣無國界醫生在戰地的親身體驗

PGA／延長賽贏了！俞俊安奪生涯首冠 成台灣第三人

北市士林區出租雅房凌晨惡火！ 7人送醫其中1人不治

業績下滑就停辦！日企試行「周休三日」創雙贏 老闆樂讓員工多休假

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一間黑板製造商每個月試辦一次「周休三日」，獲得不錯成效。圖擷自ANNnewsCH YouTube
日本一間黑板製造商每個月試辦一次「周休三日」，獲得不錯成效。圖擷自ANNnewsCH YouTube

很多員工都希望能夠薪水維持不變、假期則越多越好，但對老闆而言，肯定會擔憂假放得太多，會不會影響到公司營運。但最近有間日本企業，嘗試性地實施周休三日，結果業績創下新高，收到相當不錯的成效。

根據日本媒體「朝日電視台」報導，創業至今已經104年，位於愛知縣的黑板製造商「Sakawa」，公司社長坂和壽忠從一年半前，就在考慮「周休三日」的制度。當時有三個方案考量，包括「每周多放一天假，薪資也減少」、「每周多放一天假，薪資不減，但在其他工作日補回時數」、「每周多放一天假，薪資不減，也不特別補時數」。

三個方案考量下來，坂和認為第一個方案會影響員工工作意願，第二個方案則是讓有家庭的員工，可能來不及回家煮飯之類的，因此都很難採用。第三個方案對員工而言，雖然是最不虧的選擇，但是站在老闆的角度，會擔心營運狀況是否會受到影響。

於是，坂和便以「每個月一次」、「多一天的休假固定在周三」、「全公司分成兩組輪替休息，確保周三公司依然有人」、「如果業績出現明顯下滑就立刻停止」等條件，開始試辦周休三日。

在周休三日試辦後，員工們有了更多自己的時間，可以兼顧自己的興趣，照顧孩子、健身訓練，或者鑽研進修等等。也有的人總算可以趁著平常日，到放假不會開放的公務機關辦事情，因此對於這項改動，都表示相當肯定。

而在少了一天工作日後，公司內更開始檢討過往的工作方式，還能不能更有效率。好比減少不必要的會議等等，將時間確實地花在刀口上，員工們的工作意識也明顯上升。結果公司業績不僅沒有下降，反而還創下新高，讓這個周休三日的實驗，有個成功的結果，未來還打算每個月再增加一周「周休三日」。

周休三日 日本 業績

延伸閱讀

「這點事還要提醒」新同事沒補衛生紙被念 老鳥不解：有需要譴責？

少收一文件…她被錄取又火速「失業」 公司：人資打錯電話

妹子失戀赴日旅遊卻使10年友誼破裂 她勸世：出國別幫人買東西

只有它沒數字！日作家曝外國客困擾：這枚硬幣到底多少錢？

相關新聞

業績下滑就停辦！日企試行「周休三日」創雙贏 老闆樂讓員工多休假

很多員工都希望能夠薪水維持不變，假期卻能夠越多越好。但對老闆而言，肯定會擔憂假放得太多，會不會影響到公司營運。但最近有間日本企業，嘗試性地實施周休三日，結果業績創下新高，收到相當不錯的成效。

夏季海灘遭高溫炙烤！杜拜白天動輒破攝氏40度 夜間海灘受歡迎

阿拉伯聯合大公國沿海城市杜拜的海灘被夏季高溫炙烤，讓民眾難以接近，但這座城市採取在夜間開放海灘的創新解決辦法，且配備泛光...

M痘疫情嚴重…剛果民主共和國展開疫苗接種行動

法新社記者報導，M痘（Mpox，舊稱猴痘）疫情嚴重的剛果民主共和國，今天在東部城市果瑪（Goma）展開疫苗接種作業

日本恐成「熊熊星球」？熊於日本活動範圍增 若擱置不管2050年將占據城市

日本過去40年熊活動範圍已倍增到超過日本國土面積的6成，部分大城市也經常被目擊到熊出沒。如果不採取任何對策，熊可能會在2...

身有多處「彈孔」 間諜白鯨誰殺的？驗屍結果出爐

白鯨「維迪米爾」因身上綁有標著「聖彼得堡」字樣攝影機，而被西方國家懷疑是「俄羅斯間諜」，今年8月底被發現死於挪威海岸附近...

移民偷渡英吉利海峽遇難 2歲幼兒活活擠壓致死

法國官員今天表示，兩艘嚴重超載的移民船隻夜裡在試圖橫渡英吉利海峽前往英國的途中先後發生悲劇，造成1名2歲幼童被擠壓致死，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。