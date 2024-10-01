影／形象崩壞！哈利王子闖鬼屋「狂飆髒話」 嚇到貼牆險出拳揍職員
英國王室的哈利王子（Prince Harry）現身9月27日播出的美國綜藝節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》，響應該節目宣傳的萬聖節（Halloween）活動，他與名嘴Jimmy Fallon齊齊闖入鬼屋體驗，期間嚇到爆粗，場面搞笑。
在節目公開的片段中，哈里跟Jimmy Fallon走到鬼屋內不同房間，他有時表現輕鬆，如搞笑稱一名穿西裝的「鬼」貌似加拿大歌手Michael Bublé，但有時也被「鬼」嚇到貼牆而站，或在有「鬼」拿起假刀具嚇他時，他嚇到大叫。
他之後又被一名戴面具的厲鬼嚇到爆粗，並在節目尾段，哈里被一名「鬼」嚇倒後開玩笑，作狀試圖出拳。
職員問「是誰」聽後很驚訝
哈里在節目中多次被嚇到，不過有「鬼」職員也一樣受驚，在場內昏暗環境下，有「鬼」職員先是扮成厲鬼嚇哈利一跳，在哈利走後，職員未認得他，問同事「那是誰？」（who was that?）
同事回應稱「哈利王子。」職員驚訝得張大嘴巴數秒又掩面。
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文章授權轉載自《香港01》
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